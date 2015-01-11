Борис Дубровский вручил премии 50 лучшим медработникам региона

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 15 июня, вручил премии 50 лучшим работникам здравоохранения в честь Дня медицинского работника. В 2018 году праздник приходится на 17 июня.
Премии получили педиатры, акушеры-гинекологи, хирурги, онкологи, кардиологи, рентгенологи, психиатры, врачи узких специальностей, сельские специалисты, средний медицинский персонал, преподаватели медицинских образовательных организаций, организаторы и специалисты системы здравоохранения.
Список получателей премии формирует специальный совет. Эксперты обращают внимание на профессиональный путь медработника, его заслуги, репутацию среди коллег и пациентов.
«Еще раз от лица всех южноуральцев благодарю вас за профессиональную, самоотверженную работу. Поздравляю вас с праздником и заслуженными наградами», - отметил Борис Дубровский.
http://uralpress.ru/
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