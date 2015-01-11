На Южном Урале вновь ожидаются заморозки

Погоду в Челябинской области в ближайшие дни будет определять атмосферный фронт низкого давления.

По данным Челябинского гидрометеоцентра, в ночь на 17 июня температура воздуха снизится до плюс 2-7º, в низинах ожидаются заморозки до минус 2º. Днем в воскресенье потеплеет до плюс 12-17°. Жителям Челябинской области завтра стоит одеваться потеплее — будет дуть холодный северный или северо-западный ветер с порывами до 15 м/с. Синоптики обещают облачную погоду и небольшие дожди.

Согласно народным приметам, северный ветер в этот день предвещает ненастье.

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