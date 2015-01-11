Вместо пустыря появится зеленый массив

В минувшую пятницу руководители Озерского городского округа и ФГУП «ПО «Маяк» высадили липы на пустыре в районе КПП-2, продолжая акцию по озеленению города, приуроченную к 70-летию градообразующего предприятия.

Лунки под молодые деревца были заранее выкопаны на двух участках: на газоне между двумя автомобильными полосами и на огромном пространстве напротив служебного дивизионного помещения. К посадке было приготовлено 49 саженцев.

Первыми к работам приступили представители ФГУП «ПО «Маяк» во главе с генеральным директором Михаилом Похлебаевым, Их дружно поддержали: глава Озерского городского округа Евгений Щербаков и его первый заместитель Иван Сбитнев, председатель Собрания депутатов Олег Костиков и его заместитель Андрей Кузнеченков.

Общими усилиями этой команде удалось превратить покрытое травой разделительную полосу в мини-аллею из 15 лип. Буквально за полчаса у простого, заключенного в бордюры газона, появились вполне приличные перспективы: с годами стать украшением главных «ворот Озерска».

Евгений Щербаков:

- Это очень позитивное мероприятие, объединившее Озерск и «Маяк», и хороший повод оставить о себе добрую память.

Олег Костиков:

- Идея по благоустройству Озерска, реализуемая по инициативе молодежной комиссии профсоюзной организации «Маяка» достойна всяческой поддержки. Тем более, что она продолжает традицию, заложенную ветеранами, из созыва в созыв озеленением округа занимается в ходке субботников Собрание депутатов.

Михаил Похлебаев:

- Много можно сказать по поводу того, что мы сажаем деревья: во-первых, происходит воспроизводство окружающей среды, во-вторых, эмоционально просто приятно делать хорошее дело. А сама липа – знаковое и любимое дерево в России, радующее своим видом и полезное с точки зрения экологии.

Все руководители оказались едины во мнении, что молодые деревца требуют ухода и обязательно будут находиться под контролем хозяйственных служб. Но главное условие их долголетия – бережное отношение к тоненьким зеленым растениям самих жителей, отсутствие вандализма с их стороны.

Приняв участие в акции, руководители показали пример бережного отношения к округу другим озерчанам, и прежде всего подрастающему поколению: на втором участке возле КПП-2 оставшиеся липы будут высажены молодыми общественниками.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36175/