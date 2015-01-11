Послание будущим поколениям озерчан

19 июня в день70-летия производственного объединения «Маяк» в Озерске у памятника Игорю Васильевичу Курчатову была заложена капсула времени, которая будет вскрыта через тридцать лет в 2048 году.

В начале торжественного мероприятия с приветственным словом к гостям обратился генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев:

– Я счастлив, что мне выпала честь на протяжении трёх лет возглавлять это предприятие с богатой историей. Осознавать, насколько «Маяк» необходим своей стране, насколько важна его роль для обеспечения мира во всём мире. Мне бы хотелось через тридцать лет присутствовать при открытии этой капсулы. Для этого необходимо, чтобы «Маяк» жил и процветал, чтобы у него были заказы, чтобы в ближайшее пятнадцать лет было осуществлено его переоснащение, и он по-прежнему выполнял важную миссию по обеспечению безопасности государства и был нужен стране.

Также жителей и гостей округа с праздником поздравил председатель профсоюзной организации ФГУП «ПО «Маяк» Максим Чубенко, он подчеркнул, что данное мероприятие является олицетворением связи поколений – прошлого, настоящего и будущего Озерска:

– 70 лет – это значительная дата. Я думаю, что сегодня нам предоставляется уникальная возможность глазами детей посмотреть на то, что станет реальностью в ближайшем будущем.

На торжественном мероприятии были отмечены победители городского конкурса сочинений, посвящённого будущему облику градообразующего предприятия. Конкурс стартовал в мае 2018 года, и в нём принимали участие учащиеся 6-11 классов образовательных организаций округа. Также к юбилейной дате был приурочен фотоконкурс, в котором участвовали все желающие работники и ветераны производственного объединения «Маяк». Награды победителям конкурсов в ходе торжественной церемонии вручили генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев и председатель профсоюзной организации Максим Чубенко.

Интересно отметить, что в капсулу времени были заложены все сочинения школьников, лучшие снимки фотоконкурса, а также обращение к будущим маяковцам от молодёжи градообразующего предприятия и от бойцов стройотрядов атомной отрасли.

В церемонии закладки капсулы времени принимал участие глава округа Евгений Щербаков. Он поделился своими впечатлениями:

– Историческая взаимосвязь поколений имеет очень важное значение. Мы должны помнить своё прошлое и быть достойными своего будущего. Сегодня в капсулу времени было заложено послание нашим потомкам, наше представление о том, каким будет мир через три десятилетия. Интересно потом будет вспомнить и сравнить насколько сбылись и воплотились в жизнь наши мечты и надежды.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36192/