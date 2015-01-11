В Челябинскую область придут грозы, град и сильный ветер

Настоящая летняя погода пока не спешит в Челябинскую область. В региональном главке МЧС вновь предупреждают об ухудшении погодных условий в области.
По данным челябинского гидрометцентра 20 июня в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, в отдельных районах могут быть грозы и град.
Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду с порывами до 15-20 м/с. Тем не менее днем будет достаточно тепло, температура воздуха составит +24-29 градусов по Цельсию, а ночные температуры по-прежнему довольно низкие для июня — 8-13 градусов выше нуля, в горах до +5.
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Ключевые теги: прогноз погоды, циклон, Челябинская область.
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