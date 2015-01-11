Судьбы Озерска и градообразующего предприятия тесно связаны

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков принял участие в торжественном мероприятии в честь 70-летия ФГУП «ПО «Маяк», которое прошло в муниципальном театре драмы и комедии «Наш дом» в день рождения предприятия – 19 июня.

Поздравить первенца атомной промышленности России с юбилеем в Озерск приехали первые лица Челябинской области – губернатор Борис Дубровский и председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш, руководители ГК «Росатом» и родственных предприятий ЗАТО во главе с первым заместителем генерального директора по ядерно-оружейному комплексу Иваном Каменских, заместитель председателя ЦК Российского профсоюза РАЭП Владимир Кузнецов, председатель Межрегионального общественного движения ветеранов атомной энергетики и промышленности Владимир Огнёв, Главный федеральный инспектор по Челябинской области Артём Пушкин, командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ Александр Попов, митрополит Челябинский и Миасский Никодим и другие официальные лица.

Началось мероприятие с показа документального фильма о ФГУП «ПО «Маяк» - его легендарном прошлом и тех масштабных задачах, которые успешно решаются на современном этапе.

Основная часть церемонии включала поздравления официальных лиц и поощрение сотрудников предприятия за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие атомной отрасли страны.

Первым с приятной миссией на сцену поднялся глава региона Борис Дубровский:

- Я рад лично поздравить вас с этим знаменательным юбилеем. 70 лет «Маяку» - это, по большому счету, возраст всей отечественной атомной отрасли. Вы были первыми, кто обеспечил ядерный паритет в мире, вышел на принципиально новые производственные технологии.

Я сейчас смотрел фильм и, действительно, трудно представить, как в те голодные годы после войны был совершен этот необыкновенный подвиг – построен и пущен в действие первый промышленный реактор.

Для Челябинской области атомный проект стал крупнейшим историческим событием. Это свершилось благодаря научному гению Игоря Васильевича Курчатова, благодаря таланту и самоотверженному труду тысяч конструкторов, инженеров, технологов и рабочих высочайшей квалификации.

Благодарю всех вас, кто сегодня укрепляет ядерный потенциал нашей страны, кто своими знаниями и трудом снискал Озерску славу наукограда. Это имя по достоинству носит этот город.

Приятно отметить, что союз Озерска и комбината сегодня остается в силе – так было на протяжении всей истории Озерска: 70 лет назад здесь был построен первый двухэтажный каменный дом и тем же летом был разбит большой городской парк – люди жили не только большой производственной задачей, но и обустраивали свой быт - делали это с большим желанием и вкусом, формируя особый, озерский, стиль.

Эти эмоции нужны и сегодня, когда Озерскому городскому округу присвоен статус ТОСЭР. Также с любовью нам надо развивать эту территорию. Здесь «Маяк» является локомотивом экономических и социальных процессов в Озерске, где важно сохранить преемственность поколений и создать условия для гармоничного развития и производственного объединения, и города.

Ставить во главу угла интересы человека - считаю это непременным условием и приоритетной задачей и горжусь тем, что у нас это получается.

Все почетные гости, выступающие на торжественном мероприятии, подчеркивали, что успехи «Маяка» напрямую связаны с жертвенным, героическим трудом первых поколений атомщиков и сегодняшним современным подходом к управлению предприятием, основанном на принципах безопасности и социальной ответственности.

В ходе церемонии генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев был награжден ведомственными знаками отличия от имени Законодательного Собрания Челябинской области, ЦК Российского профсоюза РАЭП и Челябинской епархии.

Свое отношение к юбилею градообразующего предприятия выразил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

- Судьбы Озерска и градообразующего предприятия тесно связаны. Важно, что, несмотря на собственные задачи, «Маяк» активно участвует в городской жизни и несёт повышенную социальную ответственность, помогая в развитии всех сфер жизнедеятельности Озерска. Спасибо Вам, маяковцы, за неравнодушие и вклад в будущее города атомщиков!

Фото Владимира Беляева и Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36206/