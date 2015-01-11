Жители Челябинской области увеличили траты на ремонт жилья, химчистку и ритуальные услуги

Челябинскстат разложил по группам и подсчитал объемы платных бытовых услуг, которые оказывают населению региона.

Напомним, бытовые услуги на Южном Урале входят в число лидеров по объемам средств, которые тратят жители региона. Они уступают в этой части только коммунальным и телекоммуникационным услугам. Однако бытовые услуги — термин достаточно широкий, внутри которого есть свои лидеры и аутсайдеры.

Самые большие объемы средств населения поглощает сфера технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования. За январь-май 2018 года она «съела» 3232,7 млн рублей, показав рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4,5 %. В лидерах и услуги по ремонту, строительству жилья и других построек — 1247 млн рублей (рост 36,2 %). Ритуальные услуги, которые оказывали населению в первые пять месяцев года, составили 540,7 млн рублей (рост 19,9 %).

Меньше всего южноуральцам пришлось платить в январе-мае 2018 года за ремонт обуви. Объем этих услуг составляет лишь 57,5 млн рублей (рост 2 %). Среди «малышей» по объемам и услуги по химической чистке и крашению, услуги прачечных — 73,6 млн рублей. Зато эти услуги в сравнении с результатом первых пяти месяцев 2017 года показали серьезный рост — 23,6 %. Третьими снизу стоят услуги предприятий по прокату — 125,8 млн рублей, правда Челябинскстат из-за того, что в данной сфере рассчитывается индекс цен, не сравнил нынешний объем платных услуг с прошлогодним.

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