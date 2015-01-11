Вниманию жителей округа, которые планируют посетить праздник в ПКиО

О движении автобусов во время празднования 70-летия ПО "Маяк" и Дня города:

23 июня 2018 в связи с празднованием 70-летия ФГУП «ПО «Маяк» и Дня города с 16.00 до 23.00 будет осуществлять движение автобусный маршрут № 5 «Пл. Курчатова – КПП-2»: на ровно с пл. Курчатова и на 45 минут с КПП-2 с заездом на остановку «Айвенго».

После окончания празднования от остановки «Айвенго» будут отправляться автобусы № 5 в сторону конечной остановки мкр. Заозерный и № 6 в сторону конечной остановки ДК «Маяк».