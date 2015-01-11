Социальный проект приносит ожидаемые результаты

Воспитанники Детского эколого-биологического центра стали участниками и призерами первых соревнований УрФО по адаптивному конному спорту, которые прошли в июне в ОБУ ЦСП КСК "Рифей" в г. Челябинск.

Команда ДЭБЦ состояла из пяти юных конников и показала отличные результаты под руководством педагога дополнительного образования Татьяны Мордавец.

Озерчане выступили в семи зачетных номинациях вместе со спортсменами из Магнитогорска, Екатеринбурга, Миасса, Каменск-Уральска и Челябинска.

В номинации «Начинающие всадники, без разряда» почетное III место заняла Полина Вавилова (9 лет), II место - у Александры Пузанковой (10 лет), I место завоевала Алиса Валова (9 лет). Первый раз выступала за команду подающая надежды Любовь Никифорова.

В третий раз всех порадовал наш Григорий Беспалов (10 лет): в номинации «Рабочая тропа, схема для детей с ограниченными возможностями здоровья» он занял долгожданное I место. Это были его третьи старты.

Наталья Косажевская, директор ДЭБЦ:

- Хочется поблагодарить администрацию Озерского городского округа и ФГУП ПО «Маяк» за реализацию проекта «Реконструкция и модернизация манежа для занятий иппотерапией» (1 млн. рублей) – с ним напрямую связаны сегодняшние победы наших воспитанников. Регулярные занятия на новом манеже благоприятно влияют на здоровье детей. Поздравляю всех участников и желаю им новых побед!

Фото ДЭБЦ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36227/