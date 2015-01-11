Социальный проект приносит ожидаемые результаты

Воспитанники Детского эколого-биологического центра стали участниками и призерами первых соревнований УрФО по адаптивному конному спорту, которые прошли в июне в ОБУ ЦСП КСК "Рифей" в г. Челябинск.
Команда ДЭБЦ состояла из пяти юных конников и показала отличные результаты под руководством педагога дополнительного образования Татьяны Мордавец.
Озерчане выступили в семи зачетных номинациях вместе со спортсменами из Магнитогорска, Екатеринбурга, Миасса, Каменск-Уральска и Челябинска.
В номинации «Начинающие всадники, без разряда» почетное III место заняла Полина Вавилова (9 лет), II место - у Александры Пузанковой (10 лет), I место завоевала Алиса Валова (9 лет). Первый раз выступала за команду подающая надежды Любовь Никифорова.
В третий раз всех порадовал наш Григорий Беспалов (10 лет): в номинации «Рабочая тропа, схема для детей с ограниченными возможностями здоровья» он занял долгожданное I место. Это были его третьи старты.
Наталья Косажевская, директор ДЭБЦ:
- Хочется поблагодарить администрацию Озерского городского округа и ФГУП ПО «Маяк» за реализацию проекта «Реконструкция и модернизация манежа для занятий иппотерапией» (1 млн. рублей) – с ним напрямую связаны сегодняшние победы наших воспитанников. Регулярные занятия на новом манеже благоприятно влияют на здоровье детей. Поздравляю всех участников и желаю им новых побед!
Фото ДЭБЦ.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36227/
Ключевые теги: конный спорт, ДЭБЦ, достижения.
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