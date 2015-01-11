Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 22.06.2018 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 22 июня 2018 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 10 град. с

• атмосферное давление 727 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 95 %

• ветер юго- западный 1-2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе ДТП не произошло.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 53 п-4, Мира 34 с 9 до окончания

Иртяшская 15 п-2 с 9 до 12 часов

2. В сетях электроснабжения Герцена 14 С 8ч30 м до 13 час

Победы 50,52, Менделеева 15, Свердлова 49,51,53, Герцена 16 С 8ч30 м до 17 час

<br3 В сетях горячего водоснабжения Комсомольский проезд 4 С 8 ч30 до 17 час

Набережная 56, Монтажников 50 корпус 1,2 С 8 до 16 часов

Дзержинского 53 п-4, Строительная 36,38, 40 С 9 до окончания

Луначарского 3, Пушкина 13 с 9 до 12 часов

Вниманию жителей округа!

В связи с празднованием 70-летия ФГУП «ПО «Маяк» и Дня города, 23 июня с 16.00 до 24.00 часов будет временно перекрыто движение транспортных средств:

по пр. Ленина от перекрестка с ул. Музрукова; и от перекрестка с ул. Архипова;

по ул. Комсомольская от перекрестка с ул. Музрукова;

по ул. Колыванова от перекрестка с ул. Музрукова.

Объездные пути следования транспортных средств:

ул. Ермолаева;

ул. Мишенкова.

Движение автобусов после окончания мероприятия, будет осуществляться по маршруту №5 от остановки «Айвенго» в сторону конечной остановки мкр. «Заозерный» и маршрута №6 в сторону конечной остановки ДК «Маяк».

Вниманию родителей!

24 июня в оздоровительном лагере Орленок будет проводиться родительский день. Отправление автобусов с площади Ленина в 9 час по мере заполнения. Обратно из лагеря в 12 часов. Стоимость проезда 60 рублей в одну сторону.

2.2. Гидрологическая обстановка: в норме.

2.3.Лесопожарная обстановка: в норме.

2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.

2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,11

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 22 июня 2018 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачная погода, в большинстве районов небольшие дожди, местами умеренные, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, отдельные порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью плюс 8-13º, днем плюс 17-22°.

ОЯ: не прогнозируются.

НЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение

неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,1).

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при осадках, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,2). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, поражение объектов электроэнергетики атмосферным электричеством при грозах. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, поражение сооружений без молниезащиты атмосферным электричеством при грозах).

3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 209 обращений граждан.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/36231/