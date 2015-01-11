Тёплые и насыщенные выходные! Будет интересно!

В Озёрске праздничные выходные!
В посёлке Слюдорудник царит спорт!
Столица Южного Урала приготовила для горожан и гостей города спокойную программу выходного дня!
А Екатеринбург, как и полагается "футбольному" городу, просто переполнен событиями!
Афиша этого уикенда вашему вниманию!
Озёрск
23 июня, регистрация с 10-30
Бильярдный клуб «Баскервиль»: "Коммерческий турнир «Пирамида комбинированная» с гандикапом.
23 июня, 11-00
Детский парк: программа, посвящённая 70-летию ПО «Маяк» Дню города! Игры и развлечения, концертные выступления творческих коллективов Культурно-досугового центра, будут работать торговые ряды, аттракционы, выставки-продажи изделий прикладного творчества.
23 июня, 16-00
ПКиО: празднование продолжится на площадке Парка культуры и отдыха, где также запланирован концерт, работа аттракционов, выставок и палаток с выпечкой, безалкогольными напитками и шашлыками. Кульминацией праздника станет праздничная программа на стадионе «Труд», в ходе которой планируются выступления участников фестиваля «АтомФест», озерских коллективов и солистов. Завершит концертную программу выступление известной екатеринбургской группы «Чайф».
На 23:00 часа запланирован праздничный салют!
База Берендеев лес:
23июня с 12-00
Фестиваль йоги и творчества, приуроченный к международному Дню йоги.
Кыштым
Слюдорудник:
До 29 июня всероссийские соревнования по велосипедному спорту:
Кубок России многодневная гонка
Первенство России многодневная гонка
Всероссийские соревнований многодневная гонка
Всероссийские соревнования
Село Демарино Пластовского района
22-24 июня
26 Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества : игры, конкурсы, концерты, ярмарка!
Челябинск
23 июня, 12-00
Сад Победы: Сабантуй! Программа такая: влезть на 25-метровый столб, достать петуха, потом слезть, подраться на мешках, затем скачки и этнографическая экскурсия. А потом можно и поесть и зажечь на дискотеке «Поет и пляшет Сабантуй»!
23 июня, 16-00
Парк им.А.С.Пушкина: детей и их родителей ждет шоу-программа, в ходе которого зрители познакомятся с главной героиней мультфильма – девочкой Конни. А также много интерактивных площадок, мастер-классы и розыгрыши призов.
24 июня, 11-00
Аэродром «Калачево»: гостям покажут выступления парашютистов и летчиков, в воздух поднимутся авиамодели — уменьшенные копии самолетов. Кстати, управлять полетами моделей предложат гостям праздника. А отважные смельчаки смогут прыгнуть с парашютом — самостоятельно или с инструктором.
Екатеринбург
Фестиваль болельщиков FIFA пройдёт в ЦПКиО с 14 июня по 15 июля. Единовременно в фан-зоне могут находиться до 17 тысяч человек.
22 июня
• 20:00
• Прямая трансляция
• Матч: Нигерия - Исландия
• 21:45
• Развлекательная программа
• 23:00
• Прямая трансляция
• Матч: Сербия - Швейцария
• 0:45
• Развлекательная программа
• 01:00
• Окончание работы
23 июня
• 15:00
• Открытие фанзоны
• Развлекательная программа
• Международный фестиваль по чирлидингу
• 17:00
• Прямая трансляция
• Матч: Египет - Уругвай
• 18:45
• Развлекательная программа
• Международный фестиваль по чирлидингу
• 20:00
• Прямая трансляция
• Матч: Южная Корея - Мексика
• 21:45
• Развлекательная программа
• Международный фестиваль по чирлидингу
• 23:00
• Прямая трансляция
• Матч: Германия - Швеция
• 0:45
• Развлекательная программа
• 01:00
• Окончание работы
24 июня
• 15:00
• Открытие фанзоны
• Развлекательная программа
• Международный фестиваль по чирлидингу
• 17:00
• Прямая трансляция
• Матч: Англия - Панама
• 18:45
• Развлекательная программа
• Международный фестиваль по чирлидингу
• 20:00
• Прямая трансляция
• Матч: Япония - Сенегал
• 21:45
• Развлекательная программа
• Международный фестиваль по чирлидингу
• 23:00
• Прямая трансляция
• Матч: Польша - Колумбия
• 0:45
• Развлекательная программа
• 02:00
• Окончание работы
23 июня, 11-00
Озеро Таватуй: грандиозный праздник музыки и вейкборда – Ostrova Wake Weekend 2018!
Соревнования и показательные выступления пройдут в сопровождении супер флота от MC Колобаня и MC Kostroma, а также потрясающей музыки от команды DSA!
23 июня, с 12-00
Ельцин центр: «Паблик Маркет» – это современная площадка, объединяющая торговые точки, кафе и пространство для неформального проведения времени. «Паблик Маркет» – лучшая в России пинцерия, магазины здорового питания, винотека, VR-парк с виртуальными экскурсиями по музеям мира, магазины одежды и аксессуаров. Но главное - место для живого общения.
23 июня, с 14-00
База отдыха «Иволга»: VI Международный джаз-фестиваль EverJazz. Две открытые сцены, музыкальные и танцевальные мастер-классы, творческие мастерские и отличная музыка! Хэдлайнерами фестиваля станут питерский джазовый хулиган Билли Новик, нежная темнокожая певица Шола Адиза (США), виртуозные пианист Патрик Бебелаар (Германия) и виолончелист Ян Максин (США), а также этно-джазовый квартет VAN (Армения), и список хедлайнеров только увеличится!
Александра Лебедева