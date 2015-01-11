Тёплые и насыщенные выходные! Будет интересно!

В Озёрске праздничные выходные!

В посёлке Слюдорудник царит спорт!

Столица Южного Урала приготовила для горожан и гостей города спокойную программу выходного дня!

А Екатеринбург, как и полагается "футбольному" городу, просто переполнен событиями!

Афиша этого уикенда вашему вниманию!

Озёрск

23 июня, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: "Коммерческий турнир «Пирамида комбинированная» с гандикапом.

23 июня, 11-00

Детский парк: программа, посвящённая 70-летию ПО «Маяк» Дню города! Игры и развлечения, концертные выступления творческих коллективов Культурно-досугового центра, будут работать торговые ряды, аттракционы, выставки-продажи изделий прикладного творчества.

23 июня, 16-00

ПКиО: празднование продолжится на площадке Парка культуры и отдыха, где также запланирован концерт, работа аттракционов, выставок и палаток с выпечкой, безалкогольными напитками и шашлыками. Кульминацией праздника станет праздничная программа на стадионе «Труд», в ходе которой планируются выступления участников фестиваля «АтомФест», озерских коллективов и солистов. Завершит концертную программу выступление известной екатеринбургской группы «Чайф».

На 23:00 часа запланирован праздничный салют!

База Берендеев лес:

23июня с 12-00

Фестиваль йоги и творчества, приуроченный к международному Дню йоги.

Кыштым

Слюдорудник:

До 29 июня всероссийские соревнования по велосипедному спорту:

Кубок России многодневная гонка

Первенство России многодневная гонка

Всероссийские соревнований многодневная гонка

Всероссийские соревнования

Село Демарино Пластовского района

22-24 июня

26 Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества : игры, конкурсы, концерты, ярмарка!

Челябинск

23 июня, 12-00

Сад Победы: Сабантуй! Программа такая: влезть на 25-метровый столб, достать петуха, потом слезть, подраться на мешках, затем скачки и этнографическая экскурсия. А потом можно и поесть и зажечь на дискотеке «Поет и пляшет Сабантуй»!

23 июня, 16-00

Парк им.А.С.Пушкина: детей и их родителей ждет шоу-программа, в ходе которого зрители познакомятся с главной героиней мультфильма – девочкой Конни. А также много интерактивных площадок, мастер-классы и розыгрыши призов.

24 июня, 11-00

Аэродром «Калачево»: гостям покажут выступления парашютистов и летчиков, в воздух поднимутся авиамодели — уменьшенные копии самолетов. Кстати, управлять полетами моделей предложат гостям праздника. А отважные смельчаки смогут прыгнуть с парашютом — самостоятельно или с инструктором.

Екатеринбург

Фестиваль болельщиков FIFA пройдёт в ЦПКиО с 14 июня по 15 июля. Единовременно в фан-зоне могут находиться до 17 тысяч человек.

22 июня

• 20:00

• Прямая трансляция

• Матч: Нигерия - Исландия

• 21:45

• Развлекательная программа

• 23:00

• Прямая трансляция

• Матч: Сербия - Швейцария

• 0:45

• Развлекательная программа

• 01:00

• Окончание работы

23 июня

• 15:00

• Открытие фанзоны

• Развлекательная программа

• Международный фестиваль по чирлидингу

• 17:00

• Прямая трансляция

• Матч: Египет - Уругвай

• 18:45

• Развлекательная программа

• Международный фестиваль по чирлидингу

• 20:00

• Прямая трансляция

• Матч: Южная Корея - Мексика

• 21:45

• Развлекательная программа

• Международный фестиваль по чирлидингу

• 23:00

• Прямая трансляция

• Матч: Германия - Швеция

• 0:45

• Развлекательная программа

• 01:00

• Окончание работы

24 июня

• 15:00

• Открытие фанзоны

• Развлекательная программа

• Международный фестиваль по чирлидингу

• 17:00

• Прямая трансляция

• Матч: Англия - Панама

• 18:45

• Развлекательная программа

• Международный фестиваль по чирлидингу

• 20:00

• Прямая трансляция

• Матч: Япония - Сенегал

• 21:45

• Развлекательная программа

• Международный фестиваль по чирлидингу

• 23:00

• Прямая трансляция

• Матч: Польша - Колумбия

• 0:45

• Развлекательная программа

• 02:00

• Окончание работы

23 июня, 11-00

Озеро Таватуй: грандиозный праздник музыки и вейкборда – Ostrova Wake Weekend 2018!

Соревнования и показательные выступления пройдут в сопровождении супер флота от MC Колобаня и MC Kostroma, а также потрясающей музыки от команды DSA!

23 июня, с 12-00

Ельцин центр: «Паблик Маркет» – это современная площадка, объединяющая торговые точки, кафе и пространство для неформального проведения времени. «Паблик Маркет» – лучшая в России пинцерия, магазины здорового питания, винотека, VR-парк с виртуальными экскурсиями по музеям мира, магазины одежды и аксессуаров. Но главное - место для живого общения.

23 июня, с 14-00

База отдыха «Иволга»: VI Международный джаз-фестиваль EverJazz. Две открытые сцены, музыкальные и танцевальные мастер-классы, творческие мастерские и отличная музыка! Хэдлайнерами фестиваля станут питерский джазовый хулиган Билли Новик, нежная темнокожая певица Шола Адиза (США), виртуозные пианист Патрик Бебелаар (Германия) и виолончелист Ян Максин (США), а также этно-джазовый квартет VAN (Армения), и список хедлайнеров только увеличится!

Александра Лебедева