Склонили головы перед подвигом Победителей

Отмечать День памяти и скорби в Озерске принято широко, и прежде всего - у Вечного огня. Сегодняшняя дата не стала исключением: в 11 часов сотни людей пришли к мемориалу, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Открыл церемонию заместитель главы администрации Озерского городского округа Олег Ланге:

- Мы склоняем головы перед теми, кто ценой своей жизни отстоял независимость нашего Отчества в 1941-45 годах, чтим всех, кто ковал и завоевал нашу Победу, и не предадим их память!

Об историческом значении Великой Отечественной войны и необходимости передавать молодому поколению правду о тех далеких событиях говорили все выступающие у микрофона. В их числе – заместитель командира 93 ордена Красной Звезды дивизии Национальной гвардии РФ, полковник Вячеслав Морозов:

- Страшной ценой далась советскому народу Победа. Не может быть забвения для тех, кто до последней капли крови сражался с фашизмом, кто своей грудью прикрывал каждую пядь нашей земли. Воздадим почести героям, отстоявшим мирное небо над нашей Отчизной! Вечная им слава!

Заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков в своем обращении отметил, что 22 июня 1941 года стало самым трудным и ужасным днем в судьбе СССР:

- Но не стоит забывать и о том, что с этого дня начался тяжелый и трагический путь к нашей Победе. Помним, гордимся, скорбим!

С особым вниманием было воспринято слово настоятеля Храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерея Дмитрия Шорина, который напомнил о великом нравственном смысле войны с фашистской Германией:

- 22 июня пришлось на воскресный день, по церковному календарю - на Неделю Всех Святых, в земле Русской просиявших. Таким образом оккультный Рейх, напавший на нашу Родину, пытался и в духовном плане оскорбить нашу страну. Он просчитался. Потому что нет выше и сильнее той любви, чем у людей, кто готов душу положить за ближних своих. Через большие жертвы лежал путь к Великой Победе! И она пришла, потому что наш народ всегда руководствовался верой: «Если с нами Бог - то кто против нас?!»

Яркие примеры того, как мужественно держали оборону и проявляли чудеса отваги советские люди, особенно в первый период Великой Отечественной войны, рассказал председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев:

- Более 70 лет сложивших головы солдат Победы нет с нами, так в песне поется – «они стали землей и травой», но через толщу времени наши предки передали нам силу и ответственность за Отечество.

Как всегда, памятное мероприятие носило официальный статус, вместе с тем получилось очень трогательным и личным для каждого из его участников. Торжественные речи, скорбное молчание ветеранов, представленная литературно-музыкальная программа – все было пронизано горечью военных потерь и гордостью за страну.

В честь подвига советского народа была объявлена минута молчания и возложены цветы к мемориалу. Началось и завершилось торжество парадным маршем военнослужащих.

По окончании действий у Вечного огня представители Совета ветеранов и молодые волонтеры побывали в сквере Победы на ул. Набережная, где возложили цветы к памятнику.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36248/