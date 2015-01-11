Озерск встретил свой день рождения вместе с «Маяком»

Сегодня на традиционном аппаратном совещании глава округа Евгений Щербаков адресовал благодарность от себя лично и от всех жителей Озерска всем тем, кто совместными усилиями успешно провел праздник в честь Дня города и 70-летия ФГУП ПО «Маяк».

- У нас была насыщенная неделя. В первую очередь хочется поблагодарить службы, которые принимали участие в организации Дня города. В первую очередь хозяйственные - они отвечают за внешний облик города и привели его в порядок, и работников культуры – ими была проведена масштабная работа, чтобы праздник состоялся и запомнился жителям Озерского городского округа, также сотрудникам управления образования. И, конечно, отдельное спасибо руководству и коллективу производственного объединения «Маяк», потому что именно при таком эффективном взаимодействии получается максимально положительный результат, - отметил Евгений Щербаков.

Уже на следующий день, в воскресенье, встречавшие меня люди высказывали мне благодарность по поводу высокого уровня организации Дня города. Эти приятные слова от жителей я передаю вам. И хочу сказать, что вы – молодцы.

Следует напомнить, что организаторы юбилея подготовили программу с таким расчетом, чтобы она была интересна всем жителям города - как маленьким, так и взрослым.

В субботу, 23 июня, в 11:00 мероприятия начались в Детском парке, где маленьких горожан ждали игры и развлечения, концертные выступления творческих коллективов Культурно-досугового центра, аттракционы, работали выставки-продажи изделий прикладного творчества и торговые ряды.

В 16:00 празднование продолжилось в Парке культуры и отдыха – здесь на площадке у главного входа состоялся концерт, действовали аттракционы, были развернуты выставки и палатки с выпечкой, безалкогольными напитками и шашлыками.

Кульминацией праздника стало шоу на поле СК «Труд», в ходе которого выступили участники фестиваля «АтомФест», озерские творческие коллективы и солисты.

Завершился большой праздничный концерт встречей с известной екатеринбургской группой «Чайф», в 23:00 небо вспыхнуло ярким салютом.

Для удобства жителей в Парке культуры и отдыха функционировали стационарные туалеты на территории парка и в административном здании СК «Труд», кроме того, за трибунами стадиона было установлено несколько биотуалетов.

Всего праздничное мероприятие в ПКиО посетили более 10 тысяч человек. В настоящее время идет уборка территории.

Фото Александра Абросимова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36259/