В России в 2019 году средний размер пенсии может вырасти до 15,4 тысячи рублей

В России ожидается, что средняя пенсия в 2019 году при условии повышения пенсионного возраста может вырасти до 15400 рублей.

Как сообщил глава Минтруда Максим Топилин, к концу текущего года ежемесячная средняя пенсия составит 14414 рублей. «Прибавка на 1 тысячу рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15,4 тысячи рублей", - сказал Топилин, уточнив, что это "среднее повышение".

Кроме того, министр подчеркнул, что данную прибавку зачастую неверно трактуют. По его словам, 1 тысяча рублей - это прибавка в среднегодовом выражении, с учетом индексаций в феврале и апреле. "Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тысяч рублей больше. У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились", - пояснил Топилин.

По словам главы Минтруда, индексация выплат происходит только для неработающих пенсионеров, работающие получать прибавку не будут. Когда же они прекратят трудовую деятельность, пенсия увеличится с учетом всех индексаций, которые были произведены за то время, когда они работали.

http://uralpress.ru/