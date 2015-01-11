Годовалый ребёнок выпал из окна через москитную сетку в Кыштыме

Доследственная проверка началась по факту травмирования годовалого ребёнка в Кыштыме.
Мальчик в возрасте 1 год и 9 месяцев поступил в городскую больницу днём в воскресенье, 24 июня. Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей.
«По предварительным данным, ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома, через москитную сетку, - уточнили следователи. - Мать мальчика отлучилась из квартиры, оставив его с 10-летней сестрой».
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
http://www.chel.aif.ru/
Ключевые теги: Кыштым, дети, происшествие.
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