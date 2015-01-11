Годовалый ребёнок выпал из окна через москитную сетку в Кыштыме

Доследственная проверка началась по факту травмирования годовалого ребёнка в Кыштыме.

Мальчик в возрасте 1 год и 9 месяцев поступил в городскую больницу днём в воскресенье, 24 июня. Врачи диагностировали у него ушибы мягких тканей.

«По предварительным данным, ребёнок выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже жилого дома, через москитную сетку, - уточнили следователи. - Мать мальчика отлучилась из квартиры, оставив его с 10-летней сестрой».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

http://www.chel.aif.ru/