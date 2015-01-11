Озерчанка будет представлять Челябинскую область на Чемпионате России по функциональному многоборью

Год назад функциональное многоборье получило аккредитацию Министерства спорта РФ. Россия стала первой из стран, в которой данный вид спорта получил официальное признание на государственном уровне.

И вот уже этим летом, в июне, при содействии известного в Озёрске Центра развития общей физической подготовки "Гагарин" и при поддержке Госкорпорации "Росатом" в Челябинске состоялись первые официальные соревнования - Чемпионат Челябинской области по функциональному многоборью, в котором приняли участие атлеты из столицы Южного Урала, Озёрска и Снежинска.

Как отметил руководитель озёрского центра Юрий Ситников, отрадно, что с каждым годом появляется всё больше новых приверженцев сравнительно нового для России направления. Между тем, спортсмен из Челябинска Александр Салманов показал, как выразился Юрий, поистине не человеческие результаты, т.о. автоматически добыв путёвку на Чемпионат России, который состоится в Москве с 20 по 22 июля.

Кроме того, приятен тот факт, что победительницей среди представительниц прекрасного пола стала озерчанка Татьяна Чупрунова, которая наиболее быстро и качественно выполнила необходимый набор упражнений. Мы связались с озёрской атлеткой и узнали, как она готовится к предстоящему поистине грандиозному событию.

Как рассказала Татьяна Озёрск.ру, она, как и прежде, готовится по индивидуальной программе на площадке ЦРОФП "Гагарин", составленную вышеуказанным Александром Салмановым. Наставник расписал полный тренировочный план, рассчитанный на посещение зала 5 раз в неделю и включающий в себя всё: разминку, несколько комплексов и заминку. В конце каждого дня Татьяна высылает тренеру обязательный отчёт.

Немаловажным является и питание! По словам озерчанки, она старается вести правильный образ жизни, так как залогом хорошей фигуры и прекрасного самочувствия является именно этот фактор.

Что ж, пожелаем представителям Челябинской области удачи в подготовительный период и затем в крупнейших соревнованиях страны!

Александра Лебедева