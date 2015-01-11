В Кыштыме подорожает проезд в маршрутных такси

С 1 июля в Кыштыме (Челябинская область) стоимость проезда в маршрутных такси подорожает на 1 рубль и составит 21 рубль за поездку.

Стоимость перевозки в пригородном (внутримуниципальном) транспорте увеличится на 10 копеек и составит 1,75 рублей за один пассажиро-километр. Напомним, предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки в Кыштыме, весной 2017 года обращались в администрацию с просьбой увеличить стоимость проезда с 18 до 24 рублей. Увеличение до 20 рублей произошло с 1 октября прошлого года.

Ожидается, что с 1 июля проезд подорожает и в Миассе. Соответствующее решение городские депутаты приняли на комиссии по городскому хозяйству. Планируется, что стоимость поездки в муниципальном транспорте увеличится с 15 до 18 рублей. Окончательное решение будет приниматься на депутатской сессии.

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