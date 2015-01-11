Уикенд не будет скучным! Афиша на выходные!

На дворе лето...прекрасное, капризное уральское лето! Если вдруг загрустили, соскучились по событиям, спорту, музыке, то тогда наша "Афиша на уикенд" для вас!

Озёрск

Все выходные:

Детский парк: с 11 до 19ч работа аттракционов!(дети до 12 лет)

Лодочная станция: работает без перерывов и выходных с 10 до 22ч!

30 июня, 15-30

Стадион около кафе «Лукоморье»: домашняя игра в рамках Чемпионата Урала по флаг-футболу. «Охотницы» принимают команду «Power Rangers» из Екатеринбурга!

Челябинск

30 июня, 11-00

ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина (главная сцена): ежегодный благотворительный забег "БЕГ ВО БЛАГО". Все собранные средства идут на благотворительность (www.fondmost.org)

Трасса будет состоять из 4 дистанций: 2км; 5км; 10,6км; 21,1км

30 июня, 11-00

Сад Победы: проект #Зарядкасозвездой. Уже в ближайшую субботу, 30 июня, зарядку проведет один из самых титулованных челябинских кикбоксеров Никита Павлов!

30 июня, 12-00

Сад Победы: «День изобретателя и рационализатора»! В программе: •викторина с подарками, игровая программа для детей с Фиксиками от «Гильдии Волшебников», работа мастерской «Мой первый самолет» и интерактивная модель 6-метрового самолета, научное шоу от музея занимательной науки «Эсперементус»!

30 июня, 13-00

Спортивный комплекс «Молодёжный»: впервые за почти 10-летнее отсутствие! В Челябинск возвращаются официальные соревнования по АВТОКРОССу! II этап Чемпионата УрФО и I этап Челябинской области.

Екатеринбург

29 июня, с 17 до 1-30

Фестиваль Ural Music Night / Уральская Ночь музыки! Центр города. 60 жанров и стилей. Более 100 концертных площадок. Более 2000 музыкантов. Более 100 учреждений, расположенных вдоль проспекта Ленина в шаговой доступности друг от друга, станут концертными площадками, и вход на каждую из них будет свободным.

Как и в прошлом году, фестиваль завершится большим гала-концертом на площади перед Театром Драмы.

29 июня, 19-00

Плотинка: фестиваль Ural Music Night - ПЛОТИНКА.НАЧАЛО! На сцене будут представлены уже заявившие о себе молодые и перспективные исполнители современного рока.

29 июня, 20-00

В разгар Чемпионата Мира по Футболу и во время Ural Music Night состоится мистический, загадочный, музыкальный велоквест от Межрегиональной общественной организации «Вело-Город». Старт велоквеста намечен на 20:00 от памятника Татищеву и де Геннину, а завершится мероприятие прямо на главной концертной площадке города с вручением памятных призов!

29 июня, 21-30

Сад Вайнера: уральская ночь музыки в стиле фанк Funky Fiesta! От классического джаз-рока до мощного духового бэнда!

30 июня, с 12 до 22-00

На Октябрьской площади возле Театра Драмы пройдет фестиваль, посвященный Дню молодежи!

Спорт, конкурсы, хип-хоп баттлы, выступление рэппера Дениса Бразиса, ярмарка хэндмейд товаров с популярными проектами Екатеринбурга: «Камни», «Шувакиш», «Носи Добро». Объединит всех выступление победителей «Поколение РОК 2018» и заключительные концерты групп «Курара» и Patrick Cash.

30 июня, 14-00

Стадион Денисова-Уральского 3а: Открытый Чемпионат России по американскому футболу. Встречаются команды «Уральские молнии» (Екб) и «Челябинские танки»!

30 июня, 15-00

Свердловская область, г.Первоуральск. Уральский фестиваль уникального формата: "АвтоМотоЭкстрим 2018"! •Выставочная зона (ретро-автомобили, автозвук-шоу, STANCE, эксклюзивные проекты, мото custom). Зона экстрим-трассы в формате триала (внедорожники, квадроциклы, мото эндуро).

Александра Лебедева