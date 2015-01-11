Вниманию жителей округа!

01 сентября 2018 в связи с проведением в Озерском городском округе в День знаний молодежной акции для обучающихся выпускных классов общеобразовательных организаций будет временно перекрыто движение транспортных средств:

· с 8.00 до 13.00 в местах заезда автотранспорта на территорию перед зданием МБУК ОТДиК «Наш дом» (пр. Ленина, 30) и администрации округа (пр. Ленина, 30а): по ул. Семашко от здания № 30 по пр. Ленина до ул. Комсомольская;

· с 12.30 до 13.00 по пути следования от МБУК ОТДиК «Наш дом» к памятнику И.В. Курчатову: по пр. Ленина в районе домов № № 28, 29, 31, 32.