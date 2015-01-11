Челябинская область вошла в топ 10 по числу автомобилей

По количеству легковых автомобилей Челябинская область вошла в первую десятку регионов России. Таковы результаты рейтинга аналитического агентства «Автостат».

Летом нынешнего года на Южном Урале зарегистрировано 1,078 млн машин, поставленных на учет в ГИБДД. Это девятый результат в стране. На Урале больше автомобилей только в Свердловской области — 1,290 млн.

Лидерами рейтинга являются Москва и Московская область, на третьем месте расположился Краснодарский край.

По данным авторов рейтинга, только в десяти городах страны автопарк перевалил за миллионный рубеж.

https://bfm74.ru/obshchestvo/chelyabinskaya-oblast-voshla-v-top-10-po-chislu-avtomobiley/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop