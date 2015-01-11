Явления, которые потрясли Челябинскую область за последние 100 лет

Самое крупное землетрясение за последние 100 лет произошло на территории Южного Урала 5 сентября. Подземные толчки ощутили жители Челябинской и Свердловской областей, а также республики Башкортостан.

Эпицентром землетрясения эксперты из Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра назвали локацию рядом с поселком Орловка. Толчки произошли на глубине 10 километров, их радиус воздействия оценивается примерно в 50 километров. Ранее специалисты заявляли, что горная зона Урала является сейсмически нейтральной. Сайт «Первый областной» решил вспомнить другие значимые для региона события, имевшие схожее воздействие. Землетрясение в Катав-Ивановске Землетрясение в ночь с 4 на 5 сентября заставило жителей Челябинской области проснуться. Первые толчки зафиксированы около 4 часов ночи, а повторные — около 12 дня. Эпицентром стихии стал Катав-Ивановск. Именно в этом городе сильнее всего ощущались подземные удары, здесь магнитуда достигла 6 баллов. Также тряску почувствовали в южноуральской столице и соседних городах — Екатеринбурге, Уфе и Перми. К счастью, природная стихия не повлекла за собой человеческих жертв. Погибших и пострадавших, по данным регионального МЧС, нет. Основной ущерб нанесен социальным объектам, частным и многоквартирным домам. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский лично выехал на место с инспекцией.

Сейсмологи отмечают, что такие события для Урала — редкость. Горная зона является сейсмически слабым районом. В связи с этим сайт «Первый областной» вспомнил самое крупное на Урале землетрясение. Самая сильная сейсмоактивность на Урале Самое сильное землетрясение на Урале вошло в историю под названием Билимбаевское. Оно произошло 17 августа 1914 года. Эпицентром оказалась территория местного завода недалеко от Первоуральска. Тогда сила толчков достигала 6,5 баллов. В домах уральцев ходила ходуном мебель, вылетали стекла, разрушались печи. Отголоски, также, как и сейчас, докатились до ближайших городов, в том числе и до Челябинска. Челябинский метеорит В памяти челябинцев еще свежо воспоминание о другом событием, прославившем Южный Урал на весь мир. Утром 15 февраля 2013 года многие жители проснулись от яркой вспышки и последовавшей за ней удара. На Землю прилетел метеорит.

Космический объект угодил в озеро Чебаркуль, откуда многим позже его с трудом достали водолазы. Тогда взрывной волной выбило несколько сотен окон, пострадавшими числились около 1,6 тысяч человек. Редкое явление стало объектом компьютерных игр и фильмов. Сейчас посмотреть на крупный обломок метеорита можно в государственном историческом музее. Взрыв на «Маяке» Однако не все ЧП в нашем обзоре имеют естественный характер. В истории Челябинской области есть события техногенного характера, затронувшие множество судеб. Сейчас речь идет о кыштымской аварии. Радиационный взрыв произошел на стратегическом объекте — химкомбинате «Маяк», осенью 1957 года. Этот случай придали огласке только спустя 20 лет.

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