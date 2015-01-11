Лебедев оказался на 2 кг тяжелее соперника на взвешивании перед боем

В Челябинске состоялось взвешивание перед боем между российским боксером Денисом Лебедевым и турком Хизни Алтункая.

По итогам процедуры Лебедев оказался чуть менее чем на 2 кг тяжелее своего соперника. Вес россиянина составил 96,05 кг, а Алтункая — 94,1 кг.

За спиной турецкого боксера 30 побед в 32 боях, 17 из них — нокаутом. В активе Лебедева 30 побед (22 — нокаутом) при двух поражениях, один бой был признан несостоявшимся и результат поединка был отменен.

Турнир, главным событием которого станет рейтинговый 10-раундовый бой Лебедева и Алтункая, пройдет 7 сентября в Челябинске на арене «Трактор».

Также Заур Абдуллаев (61,2 кг) проведет защиту титула WBC Silver в легком весе против американца Генри Ланди (60,8 кг), еще один россиянин Алексей Евченко (67,55 кг) встретится с аргентинцем Бруно Леонардо Ромаем (70,95 кг), а Артем Чеботарев (72,35 кг) выйдет на ринг против бразильца Кармелито де Хесуса (75,45 кг).

Турнир стартует в 15:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) требует проведения боя между Лебедевым и Александром Усиком.

https://www.gazeta.ru/sport/news/2018/09/06/n_11999611.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop