Лебедев оказался на 2 кг тяжелее соперника на взвешивании перед боем

В Челябинске состоялось взвешивание перед боем между российским боксером Денисом Лебедевым и турком Хизни Алтункая.
По итогам процедуры Лебедев оказался чуть менее чем на 2 кг тяжелее своего соперника. Вес россиянина составил 96,05 кг, а Алтункая — 94,1 кг.
За спиной турецкого боксера 30 побед в 32 боях, 17 из них — нокаутом. В активе Лебедева 30 побед (22 — нокаутом) при двух поражениях, один бой был признан несостоявшимся и результат поединка был отменен.
Турнир, главным событием которого станет рейтинговый 10-раундовый бой Лебедева и Алтункая, пройдет 7 сентября в Челябинске на арене «Трактор».
Также Заур Абдуллаев (61,2 кг) проведет защиту титула WBC Silver в легком весе против американца Генри Ланди (60,8 кг), еще один россиянин Алексей Евченко (67,55 кг) встретится с аргентинцем Бруно Леонардо Ромаем (70,95 кг), а Артем Чеботарев (72,35 кг) выйдет на ринг против бразильца Кармелито де Хесуса (75,45 кг).
Турнир стартует в 15:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) требует проведения боя между Лебедевым и Александром Усиком.
https://www.gazeta.ru/sport/news/2018/09/06/n_11999611.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Ключевые теги: бокс, Челябинск, Денис Лебедев.
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