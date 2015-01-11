Подарили внимание, хорошее настроение и принадлежности для школьников

В Комплексном центре социального обслуживания населения прошёл традиционный День здоровья для детей из малообеспеченных и многодетных семей.

В организации спортивного праздника сотрудникам центра помощь оказали социальные партнёры и участники волонтёрского движения.

Спортивное мероприятие «Спорт учебе не помеха» прошло в позитивной солнечной атмосфере. Из маленьких участников праздника были сформированы несколько команд. После весёлой разминки начались эстафеты: «Передай предмет», «Кенгуру», «Звонкий мяч», «Дружная команда».

Родители детей отмечают, что они сами не всегда могут организовать своим детям такие яркие праздники, а начать учебный год с заряда хорошего настроения очень важно для всей семьи. И в такие дни взрослым особенно приятно видеть улыбки детей, чувствовать тепло и поддержку.

Пока подводились итоги соревнований, ребята в игровой форме повторили правила дорожного движения. Начальник отдела по делам семьи, назначения пособий и компенсаций управления социальной защиты администрации округа Татьяна Павлова рассказала родителям о порядке оказания в 2018 году социальной поддержки в виде единовременного пособия на подготовку к учебному году, а также о мерах социальной поддержки семей с детьми, действующих на территории округа.

Следует отметить, что в сфере внимания Комплексного центра находятся несколько десятков озерских семей, с которыми специалисты поддерживают постоянный контакт. Подобные мероприятия необходимы прежде всего для того, чтобы наладить с этими семьями обратную связь, создать доверительную атмосферу, чтобы в дальнейшем советы и рекомендации специалистов воспринимались положительно, как помощь и поддержка.

Волонтёрскую помощь в организации спортивного праздника оказали учащиеся 8 «б» класса школы №32, которые второй год участвуют в добровольческом движении «Твори добро». Социальные партнёры Комплексного центра – операционный офис «Озерский» ВТБ банка подготовили для детей наборы школьных принадлежностей и сладкие подарки. На празднике присутствовала руководитель офиса Валентина Шахлова, которая пожелала ребятам отличной учебы и яркого будущего.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36948/