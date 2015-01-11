В ЗАТО Озерск директор и бухгалтер завода получили условные сроки за хищение 1,3 млн рублей

В Озерске директора и бухгалтера АО "Завод "АтомСпецМаш" приговорены к условным срокам за хищение бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
В 2015 году на основании фиктивных документов предприятию из бюджета РФ были перечислены денежные средства (излишне возмещенный НДС) на сумму свыше 1,3 млн рублей, которыми обвиняемые распорядились по собственному усмотрению. В частности, 1 млн руб. они перечислили на счет физического лица.
Суд приговорил их к 3 годам условно с испытательным сроком 2 года каждому. Также они обязаны возместить материальный ущерб.
https://www.nakanune.ru/news/2018/09/07/22518605/
Ключевые теги: прокуратура, хищение, условные сроки.
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