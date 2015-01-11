В ЗАТО Озерск директор и бухгалтер завода получили условные сроки за хищение 1,3 млн рублей

В Озерске директора и бухгалтера АО "Завод "АтомСпецМаш" приговорены к условным срокам за хищение бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В 2015 году на основании фиктивных документов предприятию из бюджета РФ были перечислены денежные средства (излишне возмещенный НДС) на сумму свыше 1,3 млн рублей, которыми обвиняемые распорядились по собственному усмотрению. В частности, 1 млн руб. они перечислили на счет физического лица.

Суд приговорил их к 3 годам условно с испытательным сроком 2 года каждому. Также они обязаны возместить материальный ущерб.

https://www.nakanune.ru/news/2018/09/07/22518605/