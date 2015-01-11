Города Челябинской области поборются за «Кубок чистоты»

Волонтеры примут участие в экологическом квесте и освободят знаковые места Южного Урала от мусора.

Соревнования по уборке городов пройдут 15 сентября в ряде регионов России, в число которых вошла Челябинская область. Команды экологов будут убирать городскую площадь Миньяра, Горьковский карьер в Озерске, парк в Коркино, территорию озера Аргази в Кыштыме, а также берега реки Уй в Троицке. Наиболее массовый экологический квест пройдет в Челябинске. Волонтеры выйдут на уборку нескольких пляжей Шершневского водохранилища, чуриловского пляжа, территории у озера Смолино, Каштакского бора, леса на улице Захарченко и набережной реки Миасс.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поддержал участие городов региона в «Кубке чистоты». За главный трофей будут бороться 100 городов, победителем станет команда, собравшая наибольшее количество мусора. В среднем за одну игру участники убирают от двух до шести тонн бытовых отходов, которые после отправляются на переработку.

«Каждому жителю нашего региона важно научиться применять современные подходы к вопросам экологии, бережно относиться к окружающей среде, грамотно распоряжаться своим жизненным пространством, чтобы минимизировать негативное воздействие на природу», — заявил Борис Дубровский.

Для участия в экологическом квесте необходимо зарегистрироваться на сайте www.cleangames.ru, где во вкладке «Игры» найти свой город или район. Организаторы обещают участникам не только увлекательный квест, но и призы.

https://up74.ru/articles/news/104997/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop