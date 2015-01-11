Солнечная «Детская афиша»!

На этой неделе синоптики обещают нам небольшую оттепель! Бабье лето! А это значит - солнце, позитивные эмоции и...много-много событий и мероприятий!
Озёрск
Со среды по воскресенье с 11 до 19ч работают аттракционы в Детском парке!
Арт-школа Светланы Худяковой "S'танция 74" продолжает набор в самые различные группы с 3-х лет и до…..! Стань частью большой и дружной команды!
С понедельника по пятницу проходят курсы в Школе скорочтения IQ007 (Карла-Маркса 32 и Герцена 9).
С 13 30 –«Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 15 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для школьников)
С 15 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 16 30 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (для школьников)
С 16 30 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения» (для школьников)
С 16 30 – «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 18 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 18 00 – «Ментальная арифметика» (от 4 лет)
С 18 00– «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)
С 19 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых взрослых»
С 19 00 – «Ментальная арифметика. Быстрый счет в уме +,-,*,/» (для взрослых)
КЛУБ АЭРОБИКИ "INTERSPORT FITNESS" объявляет набор:
Детский фитнес 3-4 г
Детская логоритмика и акробатика 3-4 года
Zumba kids 4-6,
Нач физ подготовка и акробатика 4-6 летBaby -Kibo 7-11 л
ШКОЛА ТАНЦЕВ "E-MOTION" объявляет набор:
Хип хоп от 4 до 14+
Брейкданс
Вог
Дэнсхолл
Джаз фанк+хореография 7-12 лет
Джаз фанк 13+
Детская хореография 4-6 лет
Детская секция по хоккею с шайбой, ДЮСШ, проспект Победы 15а
Бесплатные занятия для мальчиков и девочек от 4 до 7 лет! Тренировки проходят в понедельник, вторник, среду и четверг с 18 до 19ч.
«Легион мастеров» стадион "Труд": бокс и кикбоксинг
Понедельник - пятница с 16:30 с 6 до 15 лет!
11 сентября:
С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»:
Мини-сад для самых маленьких! У детей появляются первые друзья и увеличивается интерес к знаниям и обучению.
18-00 Семейный центр «Точка роста»: мастер-класс по росписи пряников! Тема встречи «Ромашка».
12 сентября:
с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»
Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! В мини-саду есть режим, который предусматривает моменты свободной игры, физ зарядки, творчества и обучения!
18-00
ДК «Строитель»: творческая гостиная «Вечером вместе», программа «Мир удивительных людей» (16+)
13 сентября
С 10 до 11-30 Семейный центр «Точка роста»
Мини-сад для самых маленьких! Ребёнка не перегружают лишней информацией и помогают ответить на самые важные детские вопросы!
14 сентября августа
С 14 сентября семейный центр «Точка Роста» приглашает малышей на развивающие занятия в студии "Малышки-любопышки"(с 6 месяцев до 3 лет)
с 9-30 до 12-30. Семейный центр «Точка роста»
Мини-сад для детей от 2 до 4 лет! Мама может посвящать 3 часа только себе, можете просто отдохнуть, заняться самообразованием, сходить в спортзал или поспать в тишине.
18-00
ДК «Строитель»: «Парад звёзд», программа с участием студентов ОТИ НИЯУ МИФИ и творческих коллективов МБУ «КДЦ»(16+)
15 сентября
В субботу встречаемся на занятиях Школе скорочтения IQ007 (Карла-Маркса 32 и Герцена 9).
С 9 00– «Скорочтение, память, внимание. Помощь школьникам, испытывающим сложности обучения в школе»
С 9 00 – «Ментальная арифметика. Учим таблицу умножения»
С 9 00 – «Быстрый счет в уме +,-,*,/» (от 4 лет школьников и взрослых)
С 9 00 – «Грамотное письмо и красивый почерк»
С 9 00 - Английский язык – «Учись говорить легко и свободно» (от 4 лет, школьников и взрослых)
С 9 00 – «Скоро в школу» (для детей от 4 - 7 лет)
С 9 00 – «Тренировка памяти, внимания и скорости чтения для забывчивых и взрослых
12-00 Центральная городская библиотека:
Второй региональный краеведческий диктант. В Челябинской области его напишут почти в 30 городах и районах. По замыслу организаторов, мероприятие направлено на изучение родного края, его самобытности и уникальности. В этом году участников ждут вопросы по памятникам истории и культуры Южного Урала.
16 сентября
14-00 Центральная городская библиотека
Каждое воскресенье работает бесплатная школа художественной фотографии Владимира Чиркова
15, 16 и 17-00 на 3-м этаже здания КБО пройдут мастер-классы по хаусу(танцевальный стиль) от одного из самых именитых танцоров Урала – Святослава Пономарёва(Свята) из Екатеринбурга! Разделение по возрастам. Больше информации: https://vk.com/club_art_stancia
Вниманию детских досуговых центров, спортивных секций и творческих кружков! Хотите, чтобы информация о вас появилась в афише? Высылайте информацию на электронную почту alexandra-tut@inbox.ru!
Александра Лебедева