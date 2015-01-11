На довыборах в думу Озерска одержал победу председатель профсоюза ПО «Маяк»

По предварительным итогам дополнительных выборов в думу Озерска по одномандатному округу №15, победу одержал «списочник» «Единой России» Максим Чубенко.

По данным ЦИК, Чубенко возглавляет первичную профсоюзную организацию ПО «Маяк». Отметим, на единственный мандат претендовали 8 человек. Из них четверо были выдвинуты от «Справедливой России», «Единой России», КПРФ и ЛДПР, остальные – самовыдвиженцы.

Ранее округ №15 курировал депутат, директор театра драмы и комедии «Наш дом» Владимир Кулик. Он досрочно сложил с себя полномочия в связи со сменой места жительства минувшим летом. Данный округ охватывает 40 многоквартирных домов, там проживает 3,2 тыс. избирателей.

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