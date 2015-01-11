Южноуральские школьники готовятся к олимпиадам по точным наукам

Южноуральские школьники приобрели новые знания в Академгородке Новосибирска.

Вместе с учениками седьмых-одиннадцатых классов из других регионов России юные горожане проходили олимпиадную подготовку. Теперь они смогут во всеоружии встретить олимпиады по химии, физике и биологии, которые ждут их в этом учебном году.

Ежегодное образовательное мероприятие для 164-х школьников из 26-ти регионов страны традиционно провела новосибирская физматшкола (специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете). Челябинскую область представляли девять школьников.

Десятидневная учеба проходила в формате практических работ, лекций и семинаров. Точные дисциплины ребятам преподавали аспиранты и преподаватели учебно-научного центра, НГУ и МГУ имени Ломоносова с большим опытом подготовки школьников к олимпиадам высокого уровня.

«Стать участницей августовской школы у меня получилось спонтанно. Я была очень рада, так как в будущем хочу поступать именно в Новосибирский госуниверситет. Здесь нам преподавали не так, как в школе. Я получила огромный опыт и сумела разобраться в множестве новых типов задач, которых раньше не встречала. Хочу сказать спасибо всем организаторам, преподавателям, воспитателям и волонтерам», - поделилась Анастасия Поскотинова из Озерска.

«Я попал в августовскую школу по результатам заключительного этапа Всесибирской олимпиады, в которой участвовал в прошлом году. Выбирая интересный досуг на лето, решил остановиться на НГУ. У меня была цель провести лето, не только отдыхая, но и получая дополнительные знания, которые мне пригодятся в будущем. В итоге я получил те самые знания, за которыми приезжал, посмотрел на спокойные улицы Академгородока и нашел новых хороших друзей», - рассказал Кирилл Ващенков из Челябинска.

Школьники Челябинска и области регулярно завоевывают награды в олимпиадах самого разного уровня. Так, в июле этого года выпускник челябинского лицея №31 Марат Абдрахманов в составе российской сборной взял «золото» 59-й Международной математической олимпиады в Румынии.

Всего в состязании приняли участие 116 команд из разных стран мира. Марат набрал наибольшее число баллов среди остальных участников команды и вошел в мировой рейтинг, где занял четвертое место. Тогда, в Румынии, в командном зачете российские ребята уступили лишь команде из США.

В июне 2018-го Челябинская область вошла в ТОП-10 регионов по числу победителей и призеров на Межрегиональной олимпиаде «Высшая проба», которая проводится Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» совместно с рядом других вузов.

Дипломы первой степени получили 19 школьников из Челябинска и Магнитогорска. В числе призеров отметились также ребята из Южноуральска, Копейска, Озерска и Еманжелинска (всего 68 человек). Больше всего призеров оказалось среди юных математиков (восемь человек).

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/chelyabinskie-shkolniki-gotovyatsya-k-olimpiadam-po-tochnym-naukam