Дороги в Челябинской области «оцифруют»

Беспилотные летательные аппараты с закрепленной на них камерой помогут провести «оцифровку» автомобильных дорог Челябинской области, оценить их состояние.

В этом году будет проведена аэрофотосъемка порядка 800 километров основных магистралей области: «Обход г. Челябинска», «Южноуральск – Магнитогорск», южные направления от Троицка до Бредов и до границы с Оренбургской областью.

«Съемка осуществляется с частотой 1 фотография на каждые 30 метров преодоленного расстояния. Информация поступает на компьютер оператору, и таким образом можно наглядно увидеть «картинку» дороги с привязкой к географическим координатам», - сообщают в миндортрансе.

Наполнение базы данных новой геоинформационной системы проводит ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований» по поручению министерства дорожного хозяйства и транспорта области.

«Новая база данных необходима нам, во-первых, для планирования ремонтных работ; во-вторых, для того, чтобы владельцы придорожных полос следили за состоянием принадлежащих им участков», - уточнил начальник Управления дорожного хозяйства Миндортранса Алексей Нечаев.

По словам главного инженера «ЮУЦДИИ» Сергея Соломатова, на основаниях аэрофотосъемки будут создаваться ортофотопланы масштаба 1:2000. Они лягут в основу геоинформационной системы автомобильных дорог Челябинской области.

Кроме того, «ЮУЦДИИ» планирует использовать передвижную лабораторию, которая будет заниматься диагностикой автомобильных дорог, и мобильный лазерный сканер. Данные, полученные при помощи этих устройств, также будут заноситься в базу.

В дальнейшем база данных будет пополняться информацией об автомобильных дорогах и придорожных полосах, об их владельцах и т.д. Также в эту базу будут заноситься данные о проводимых работах на автомобильных дорогах.

Помимо мониторинга «ЮУЦДИИ» проводит лабораторный контроль дорожно-строительных материалов, используемых на дорогах Челябинской области, в том числе и тех, что ремонтируются в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/dorogi-v-chelyabinskoy-oblasti-ocifruyut