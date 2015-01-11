Около футбола: видео об избиении на Урале пермских фанатов оказалось постановочным

Видео об избиении футбольных фанатов из Перми оказалось постановочным.

Как рассказал в группе «Регион-74» VK участник событий, который профессионально занимается смешанными единоборствами, снималось это «ради творчества», «никто не ожидал такого хайпа»

Напомним, в связи с широким распространением видео, где уральцы, фанаты из Челябинской и Свердловской областей, якобы жестоко избивают своих принципиальных недругов из Перми – останавливая их микроавтобус и вытаскивая оттуда людей, включая инвалида, южноуральская полиция организовала проверку.

Добавим, участники постановки сообщили о съемках второй части «хайпанувшего» микрофильма под названием «Околофутбола».

https://dostup1.ru/society/Okolo-futbola-video-ob-izbienii-na-Urale-permskih-fanatov-okazalos-postanovochnym_109482.html