Около футбола: видео об избиении на Урале пермских фанатов оказалось постановочным

Видео об избиении футбольных фанатов из Перми оказалось постановочным.
Как рассказал в группе «Регион-74» VK участник событий, который профессионально занимается смешанными единоборствами, снималось это «ради творчества», «никто не ожидал такого хайпа»
Напомним, в связи с широким распространением видео, где уральцы, фанаты из Челябинской и Свердловской областей, якобы жестоко избивают своих принципиальных недругов из Перми – останавливая их микроавтобус и вытаскивая оттуда людей, включая инвалида, южноуральская полиция организовала проверку.
Добавим, участники постановки сообщили о съемках второй части «хайпанувшего» микрофильма под названием «Околофутбола».
https://dostup1.ru/society/Okolo-futbola-video-ob-izbienii-na-Urale-permskih-fanatov-okazalos-postanovochnym_109482.html
Ключевые теги: видео-фейк, футбольные фанаты, Урал.
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