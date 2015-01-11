Осужденный за взятки экс-сенатор Цыбко прекратил голодовку в колонии

Бывший сенатор от Челябинской области Константин Цыбко, осужденный за получение взяток на 21 млн, прекратил шестидневную голодовку в кировской колонии, где он отбывает наказание.

Цыбко обратился к администрации ИК-11 Кирово-Чепецка с заявлением об отказе от приема пищи после перевода в ШИЗО на пять суток в связи с несогласием с дисциплинарным взысканием. В изоляторе он употреблял чай и кисель. Он был переведен в отряд 11 сентября, а 12-го начал принимать пищу в полном объеме. Его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС.+

Сестра экс-сенатора Полина Цыбко сообщила СМИ, что Константина поместили в ШИЗО за то, что он якобы передвигался по колонии без сопровождения.

Напомним, приговором Озерского городского суда от 3 августа 2017 года бывший член Совета Федерации РФ был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере), с наказанием в виде лишения свободы на срок 9 лет со штрафом в доход государства в размере 70 млн рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 3 года. Цыбко отбывает наказание в колонии строгого режима.

https://dostup1.ru/society/Osuzhdennyy-za-vzyatki-ex-senator-Tsybko-prekratil-golodovku-v-kolonii_109506.html