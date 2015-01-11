Наступили солнечные выходные! Бабье лето на дворе!

Бабье лето вынуждает даже самых отъявленных домоседов выбраться из дома!
Не придумали, чем заняться и куда поехать? Наша еженедельная афиша выходного дня в помощь!
Озёрск
15 сентября, регистрация с 10-30
Бильярдный клуб Баскервиль: коммерческий смешанный парный турнир.
15 сентября, 12-00
Центральная городская библиотека: второй региональный краеведческий диктант. В Челябинской области его напишут почти в 30 городах и районах.
15 сентября, 12-00
Горьковский карьер: в субботу, 15 сентября, 100 городов России будут соревноваться за Кубок Чистоты. Озёрск в том числе!
15 сентября, с 14 до 15-00
Стадион «Труд»: Фестиваль детских спортивных объединений Озёрского городского округа. Девчонки и мальчишки, а также мамы, папы, бабушки, дедушки! У вас будет возможность узнать обо всех спортивных секциях и клубах, работающих в ДЮСШ, ДТДиМ, МБУ «Арена»!
16 сентября, 16-00
Центральная городская библиотека: открытие выставки Марины Черепановой и ее учеников. Будут представлены разнообразные работы декоративно-прикладного искусства – гобелены, композиции в технике «горячий батик», аппликации тканью. На открытии Марина Михайловна расскажет о своей творческой деятельности.
Кыштым, Слюдлрудник
С 13 по 17 сентября всеросссийские соревнования по велоориентированию
Челябинск
Все выходные: с 13 по 23 сентября смотри в Кинотеатре им. Пушкина главные короткометражные новинки на фестивале Kinematic Shorts и голосуй за лучший фильм программы! Тебя ждут фильмы из США, Европы и Азии.
15 сентября, 9-00
Полигон по трассе в сторону кургана — 950 м от кольца на аэропорт: внедорожный этап. Победитель получит путевку в финал, который пройдет в джунглях Малайзии. Трассу сделали так, чтобы самые зрелищные канавы и виражи проходили неподалеку от площадок зрителей.
15 сентября 11 и 17-00
ДК ЖД: галактический спектакль для ребятни 0+
Название у него пафосное, но в духе анимационных блокбастеров: «Хранители галактики: Первый патруль». Это интерактивное шоу для детей. В процессе зрителям придется помогать героям представления.
16 сентября, регистрация с 8-00
Стадион ЛК имени Елены Елесиной: в этот день на старт XIII Всероссийского Челябинского легкоатлетического марафона выйдут сотни атлетов-любителей из многих регионов России и других стран.
Екатеринбург
Все выходные: Центр фотографии «Март»: выставка «Метаморфозы» является итогом конкурса художников, который состоялся в рамках Фестиваля искусств Art&Music. В конкурсе приняли участие пятнадцать молодых авторов, приверженных разным приемам и стилям. Одни предпочитают работать с холстом или бумагой, другим больше нравятся большие масштабы стен.
Каждую Сб. (в 13:00) и Вс. (в 16:00)
Экскурсионная программа для детей и взрослых с катаниями на лошадях или ослике «В гостях у тети Лошади».
15 сентября, 12-00
Весь день на территории Парка им. Павлика Морозова будут проходить танцы, мастер-классы, воркшопы, показательные выступления, лекции, игры, интерактивы.
15 сентября, 19 и 20-00
ЦПКиО имени Маяковского: ночной забег LASER NIGHTRUN! В этом году организаторы предложили две дистанции 3 км и 10 км. Те, кто выбрал 3 км, стартуют в 19:00, на 10 км (два круга по 5км) - в 20:00.
16 сентября, регистрация с 10-00
ТРЦ Карнавал: турнир по картингу для любителей Kart Start!
Александра Лебедева