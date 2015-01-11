Наступили солнечные выходные! Бабье лето на дворе!

Бабье лето вынуждает даже самых отъявленных домоседов выбраться из дома!

Не придумали, чем заняться и куда поехать? Наша еженедельная афиша выходного дня в помощь!

Озёрск

15 сентября, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: коммерческий смешанный парный турнир.

15 сентября, 12-00

Центральная городская библиотека: второй региональный краеведческий диктант. В Челябинской области его напишут почти в 30 городах и районах.

15 сентября, 12-00

Горьковский карьер: в субботу, 15 сентября, 100 городов России будут соревноваться за Кубок Чистоты. Озёрск в том числе!

15 сентября, с 14 до 15-00

Стадион «Труд»: Фестиваль детских спортивных объединений Озёрского городского округа. Девчонки и мальчишки, а также мамы, папы, бабушки, дедушки! У вас будет возможность узнать обо всех спортивных секциях и клубах, работающих в ДЮСШ, ДТДиМ, МБУ «Арена»!

16 сентября, 16-00

Центральная городская библиотека: открытие выставки Марины Черепановой и ее учеников. Будут представлены разнообразные работы декоративно-прикладного искусства – гобелены, композиции в технике «горячий батик», аппликации тканью. На открытии Марина Михайловна расскажет о своей творческой деятельности.

Кыштым, Слюдлрудник

С 13 по 17 сентября всеросссийские соревнования по велоориентированию

Челябинск

Все выходные: с 13 по 23 сентября смотри в Кинотеатре им. Пушкина главные короткометражные новинки на фестивале Kinematic Shorts и голосуй за лучший фильм программы! Тебя ждут фильмы из США, Европы и Азии.

15 сентября, 9-00

Полигон по трассе в сторону кургана — 950 м от кольца на аэропорт: внедорожный этап. Победитель получит путевку в финал, который пройдет в джунглях Малайзии. Трассу сделали так, чтобы самые зрелищные канавы и виражи проходили неподалеку от площадок зрителей.

15 сентября 11 и 17-00

ДК ЖД: галактический спектакль для ребятни 0+

Название у него пафосное, но в духе анимационных блокбастеров: «Хранители галактики: Первый патруль». Это интерактивное шоу для детей. В процессе зрителям придется помогать героям представления.

16 сентября, регистрация с 8-00

Стадион ЛК имени Елены Елесиной: в этот день на старт XIII Всероссийского Челябинского легкоатлетического марафона выйдут сотни атлетов-любителей из многих регионов России и других стран.

Екатеринбург

Все выходные: Центр фотографии «Март»: выставка «Метаморфозы» является итогом конкурса художников, который состоялся в рамках Фестиваля искусств Art&Music. В конкурсе приняли участие пятнадцать молодых авторов, приверженных разным приемам и стилям. Одни предпочитают работать с холстом или бумагой, другим больше нравятся большие масштабы стен.

Каждую Сб. (в 13:00) и Вс. (в 16:00)

Экскурсионная программа для детей и взрослых с катаниями на лошадях или ослике «В гостях у тети Лошади».

15 сентября, 12-00

Весь день на территории Парка им. Павлика Морозова будут проходить танцы, мастер-классы, воркшопы, показательные выступления, лекции, игры, интерактивы.

15 сентября, 19 и 20-00

ЦПКиО имени Маяковского: ночной забег LASER NIGHTRUN! В этом году организаторы предложили две дистанции 3 км и 10 км. Те, кто выбрал 3 км, стартуют в 19:00, на 10 км (два круга по 5км) - в 20:00.

16 сентября, регистрация с 10-00

ТРЦ Карнавал: турнир по картингу для любителей Kart Start!

Александра Лебедева