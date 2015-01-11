Депутат помог исполнить давнюю мечту

14 сентября на стадионе школы №27 состоялось открытие площадки для воркаута, которая стала подарком не только учащимся образовательной организации, но и всем жителям микрорайона.

- Много лет Галина Сергеевна Пашуткина, наш учитель физической культуры, методист, мечтала о благоустройстве огромной территории стадиона, о создании площадки для воркаута. Ее поддерживала вся школа, - рассказала историю вопроса завуч СОШ №27 Наталья Максимова. - Но мечты тем и хороши, что они сбываются. Два года назад на городском конкурсе «Учитель года» молодой учитель физкультуры Дмитрий Шепелев представил проект, поддержанный Советом родителей, учителями, ребятами – «Площадка для воркаута». Он же и принялся за воплощение идеи в жизнь совместно с депутатом Собрания депутатов Вадимом Каримовым. Самым активным помощником от родителей стал Александр Павлович Янин. Слова благодарности хочется адресовать всем, кто своим временем, трудом, финансами помог в благоустройстве стадиона.

Работы по созданию площадки для воркаута продолжались в течение лета, сам процесс включал приобретение и монтаж нескольких новых металлических конструкций и восстановление одной, прослужившей много лет. Как признались авторы проекта, несмотря на несложную на первый взгляд задачу, ее решение потребовало серьезных усилий и затрат. Но результат стоил того: у школьников появилась возможность заниматься очень актуальным направлением спортивной деятельности.

Дмитрий Шепелев:

- Наша площадка пока включает в себя минимальный набор снарядов, необходимых для занятий, но мы надеемся, что год от года она будет прирастать оборудованием и увлеченными ворткаутнерами.

Вадим Каримов:

- Школьный стадион – объект многофункциональный: здесь и уроки физкультуры проходят, и в футбол мальчишки играют, и жители окрестных домов бегают трусцой. Благодаря эффективному сотрудничеству депутата и учреждения социальной сферы удалось благоустроить свободную часть территории для физического развития – на базе этой площадки мы с Дмитрием Шепелевым планируем организовывать тренировки и соревнования как для школьников, так и для жителей данного микрорайона.

В ходе открытия площадки его взрослые участники провели мастер-класс по воркауту и проверили учащихся 5-7 классов на силу и выносливость, предложив им опробовать конструкции, предназначенные для занятия уличной гимнастикой. Дети активно включились в освоение металлических перекладин и брусьев под руководством своих наставников, показавшим лучший результат мальчишкам и девчонкам были вручены сладкие призы.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37026/