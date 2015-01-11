Забыли про четыре миллиона

Уход с рынка поставщика электроэнергии ПАО «Челябэнергосбыт» заставил поволноваться многих озерчан. Однако в самоликвидации компании-монополиста, как оказалось, есть и существенные плюсы.

Арбитражный суд Челябинской области более двух лет рассматривал иск ПАО «Челябэнергосбыт» к озёрской управляющей компании «Жилищный эксплуатационный комплекс-4» о взыскании задолженности за электроэнергию, потребляемую жильцами многоквартирных домов в местах общего пользования. За всё время судебного разбирательства сумма, которую «Челябэнергосбыт» предъявлял ЖЭК-4, выросла до 4 295 873 рублей. По разным причинам с лета 2016 года судебные разбирательства откладывались более десяти раз.

Последнее заседание Арбитража состоялось 5 сентября. Однако ни истец, ни ответчик в очередной раз своих представителей в суд не направили, хотя о дате, месте и времени судебного разбирательства были извещены надлежащим образом.

Суд принял во внимание, что, согласно Административно-процессуальному кодексу, исковое заявление остаётся без рассмотрения, если истец повторно не явился в судебное заседание, в том числе по вызову суда, и не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу. Очевидно, что руководство ЖЭК-4, в свою очередь, не требовало от суда «продолжения банкета».

В итоге исковое заявление публичного акционерного общества «Челябэнергосбыт» к ЖЭК-4 на сумму более 4 000 000 рублей оставлено без рассмотрения, истцу возвращена госпошлина в общем размере более 70 тыс. рублей, уплаченная ещё в 2016-2017 годах.

Озёрск.ру