Учителя Челябинской области начнут получать компенсации за подготовку и проведение ГИА и ЕГЭ

Педагогические работники Челябинской области будут получать компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования любых форм - ГИА за 11 класс (ЕГЭ) и ГИА за 9 класс (ОГЭ, ГВЭ).

Президент России Владимир Путин в июле 2018 года подписал разработанный по инициативе единороссов федеральный закон, который гарантирует выплаты компенсации учителям за подготовку и проведение ЕГЭ и ОГЭ. Изменения вступают в силу с 1 января 2019 года. Теперь законопроект должен быть утвержден подзаконными актами субъектов РФ.

«В настоящий момент ведется разработка региональной нормативно-правовой базы, - пояснил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. - Документ обсуждается правительством региона и Законодательным Собранием».

В рамках проекта «Новая школа», начиная с 2019 года, будет проводиться мониторинг осуществления выплат компенсаций педагогам за работу по подготовке и проведению ГИА.

http://uralpress.ru/news/ekonomika/uchitelya-chelyabinskoy-oblasti-nachnut-poluchat-kompensacii-za-podgotovku-i