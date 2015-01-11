Озеро Зюраткуль вошло в ТОП-15 красивейших мест России – всего в рейтинге интернет-портала «Интересная планета – путешествия и туризм» 35 памятников природы, Зюраткуль находится на 14-м.

В список достопримечательностей попали природные парки, заповедники, горы, озера, пещеры, бухты, а также архитектура. Среди рейтинговых российских красот Ленские столы в Якутии, Долина гейзеров на Камчатке, Ласточкино гнездо в Крыму, Кунгурская пещера в Пермском крае и др. Конкуренцию Зюраткулю в своей номинации составили знаменитый Байкал и Селигер. Всего же в списке девять водных объектов.+

Напомним, Зюраткуль – единственное на Урале озеро, расположенное на такой высокой отметке, 724 метра над уровнем моря. Кроме того, это единственное озеро на Южном Урале которое лежит на западном склоне Уральского хребта.

В современном состоянии озеро представляет собой серповидную чашу, окруженную горными хребтами склоны, которых покрыты горной тайгой (ель, пихта) переходящая в субальпийские луга и на вершинах хребтов расположена горная тундра. Встречаются на берегах и березовые рощи. На Каменном мысу и мысу Долгий ельник сохранились нетронутые коренные участки темнохвойной тайги. На Южном Урале таких участков единицы. Горные массивы Зюраткуль, Москаль, Лукаш образуют в прибрежной части каменистые мысы, которые чередуются с заболоченными межгорными понижениями, болотами, увлажненными лугами. Специалисты считают окрестности озера самыми экологически чистыми на территории Челябинской области

https://dostup1.ru/society/Ozero-Zyuratkul-voshlo-v-TOP-15-krasiveyshih-mest-Rossii_109666.html