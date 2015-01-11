Сегодня – День смайлика, символа общения «поколения Z”

Ежегодно 19 сентября отмечается день, который смело можно назвать «праздником XXI века» — День рождения смайлика.

День дружелюбного электронного символа празднуют во многих городах, в том числе и в Челябинской области. Напомним, в Челябинске по случаю дня рождения смайла южноуральцы «улыбнулись» всему миру. Тогда 10 тыс. человек в желтых дождевиках выстроились в гигантский смайл на площади Революции. Солнечную живую картину сняли из космоса со спутника, а также с вертолета.

В Магнитогорске отмечали день рождение смайлика дети. Они сами придумывали и показывали новые смайлики, а взрослые рисовали улыбку стикерами.

Интересно, что первым использовать графические символы для обозначения своих эмоций предложил писатель Владимир Набоков, а в интернет-общении скобочки, запятые и многоточие ввёл профессор из Торонто Скотт Фалман, которые и стали прототипами современных смайлов.

На сегодняшний день существует около миллиона различных видов смайлов. Помимо улыбки, пользователи мессенджеров активно используют разные виды смайлов для выражения своих эмоций, появился новый молодежный сленг из слов, которых раньше не было в повседневной речи, например facepalm (от англ. face «лицо», palm «ладонь», которое является проявлением разочарования, стыда), рoker face (отсутствие эмоций, чтобы ввести в заблуждение оппонента) и многие другие. Одних замена слов смайлами раздражает, другие – напротив, считают, что смайлы помогают выразить свои эмоции в интернет-переписке и правильно понять собеседника.

Смайлы настолько активно стали частью общения некоторых социальных групп, что, по мнению филологов, стали причиной узкого словарного запаса так называемого поколения Z – людей, родившихся примерно с 1995-го года, интересующихся наукой и технологиями, тяготеющего к online-общению и использованию сети интернет в повседневных нуждах (шопинг, консультации специалистов, заказ услуг, образование, знакомства).

Тем не менее, на сегодняшний день переписка является неотъемлемой частью общения, как в деловой среде, так и в личной жизни, и порой классический дружелюбный смайл имеет такую же силу, как и улыбка при личной встрече. Ведь от нее, как известно, станет всем светлей!

https://www.cheltv.ru/segodnya-den-smajlika-simvola-obshheniya-pokoleniya-z/