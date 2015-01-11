Хоккеисты «Трактора» намерены реабилитироваться в Москве после разгрома в Хельсинки

Челябинский клуб продолжит выездную серию матчем со «Спартаком» 19 сентября.
Прошлый поединок челябинцев с финским «Йокеритом» стал провальным для «медведей». «Трактор» вчистую проиграл хозяевам — 0:8.
А сегодня, 19 сентября, в Москве подопечные Германа Титова постараются реабилитироваться перед болельщиками в очередном матче выездной серии против «Спартака».
У «красно-белых» сейчас тоже дела идут не лучшим образом. После семи игр «Спартак» с шестью очками занимает девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В последних трех матчах москвичи уходили с поля побежденными. «Трактор» также расположился на девятом месте на Востоке. У челябинского клуба шесть матчей, пять очков, две победы, четыре поражения.
Судя по всему, обе команды полны решимости прервать негативную статистику, а значит, матч будет крайне важным для обеих клубов. Тем интереснее для болельщиков.
Из 18 проведенных в КХЛ матчей между «черно-белыми» и «красно-белыми» 12 побед на счету у «Трактора» и только шесть у «Спартака».
Начало матча 19 сентября в 20:30 по челябинскому времени.
https://www.chel.kp.ru/online/news/3240042/
Ключевые теги: хк Трактор, игра, КХЛ.
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