За отсутствие дорожной разметки – штраф 350 тысяч

Озёрской компании «ДорСтройУрал» не удалось избежать наказания за ненадлежащее исполнение контракта.

343 645 руб. 62 коп. – такой суммы не досчиталось ООО «ДорСтройУрал» при расчётах с Управлением капитального строительства и благоустройства администрации Озёрска после выполнения контракта на выполнение работ по содержанию загородных автомобильных дорог Озерского городского округа. Контракт был заключен по результатам электронных торгов до конца 2017 года на общую сумму около семи миллионов рублей.

В апреле 2017 года органами ГИБДД в адрес администрации Озерского городского округа было вынесено предписание с требованием нанести на участке длиной 3 км автодороги Озёрск-Кыштым, которую, в том числе, и взялся обслуживать «ДорСтройУрал», дорожную разметку в течение 30 суток. По факту отсутствия разметки было возбуждено дело об административном правонарушении, также было вынесено соответствующее требование прокуратуры Озёрска. Администрация перенаправила требование в адрес подрядчика, однако в ходе приёмки работ в середине июня 2017 года выяснилось, что разметка отсутствует не только на дороге Озёрск-Кыштым, но и на всём протяжении Метлинского шоссе, улицы Каслинской и Каслинского шоссе.

Заказчик выставил претензию на предусмотренную контрактом сумму. Однако «ДорСтройУрал» заявил, что администрацией не была представлена проектная документация на нанесение дорожной разметки, а УКСиБ уклонился от ее согласования с ГИБДД. Но, по условиям контракта и действующему законодательству, обязанность по разработке схем производства работ, а также согласование и получение необходимых разрешений для выполнения работ возложена на подрядчика. Кроме того, «ДорСтройУрал» не сообщал заказчику о каких-либо препятствиях, мешающих вовремя исполнить порученные работы. В результате дорожная разметка была всё-таки нанесена, но при окончательных расчётах неустойка в размере почти 350 тыс. рублей с нерадивого исполнителя удержана.

«ДорСтройУрал» пытался оспорить штраф в суде, однако потерпел неудачу.

Озёрск.ру