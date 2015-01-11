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| Новости » Наука и образование

Кадеты Озёрска: первый прыжок с парашютом – ещё один шаг вперёд!

В этом учебном году кадетам-одиннадцатиклассникам школы №22 г. Озёрска предстоит учиться водить квадроцикл, управлять маломерными судами, учиться навыкам контраварийного вождения.

Однако кроме вождения кадеты приступили и к обучению десантирования с парашютом с самолёта «Ан-2», с высоты 800 м! На днях кадеты были на сборах на базе Челябинского областного аэроклуба ДОСААФ России на аэродроме «Калачево».

В аэроклубе кадет встретил инструктор парашютно-десантной подготовки мастер спорта международного класса Сергей Урванцев, на счёту которого более 6000 прыжков с парашютом.

Прибыв на место, кадеты наравне с обучающимися других групп приступили к теоретическим занятиям по парашютно-десантной подготовке.

– Чтобы обучающийся выполнил прыжок с парашютом, нужно пройти инструкторскую подготовку, которая состоит из чётырех этапов, – говорит Сергей Владимирович.

Первый этап подготовки, теоретический, проводится в парашютном классе, где обучающиеся запоминают, что будет происходить до посадки самолёта, в самолёте, после отделения от самолёта.

Второй этап подготовки – макет самолета, где обучающиеся начинают имитировать действия при посадке в самолёт, в самолёте и, самое главное, после отделения от самолёта.

Третий этап подготовки – подвесные системы, где обучающиеся действия после отделения от самолета отрабатывают уже в макетах, дергая кольцо, убирая его на руку, разблокируя запасной парашют.

Четвёртый этап подготовки – трамплин: малый, средний, верхний, где обучающиеся отрабатывают правильную постановку ног при приземлении и заодно разминают голеностоп.

В конце подготовки доводится информация о действиях парашютиста в особых случаях. После этого с обучающимися работал врач, которая спросила каждого о самочувствии, измерила давление и дала разрешение на прыжок по общему состоянию здоровья. Чтобы совершить первый прыжок с парашютом, кадеты-юнармейцы сдали зачёт, а также сдали практику во время полёта с парашютом. С огромным старанием и упорством, ребята смогли преодолеть все эти испытания и получить допуск к прыжкам.

Затем кадеты примерили рюкзаки с парашютами Д-6, Д-10 и экипировались под чутким руководством инструктора.

И вот, все этапы подготовки пройдены. Впереди самый волнующий момент – прыжок с парашютом, прыжок в небо!

– Сейчас мы закончили теоретическую часть подготовки перед прыжками, – рассказывает Марина Шарипова. – Скоро начнётся практическая часть. Конечно, мы все очень волнуемся, но лично для меня это необходимо. Ведь в будущем, после одиннадцатого класса, я решила поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

Итак, получено разрешение на полёт. Построение и посадка в самолет. «Ан-2» постепенно набирает высоту и приближается к отметке 800 метров. Именно с этой высоты кадеты-юнармейцы будут прыгать. Последний инструктаж на борту самолёта. Инструктор Сергей Владимирович ещё раз проверяет каждого обучаемого на правильность экипировки, напоминает о первых действия после отделения от самолёта. И по сигналу пилота открывает дверь самолёта и выпускает волнующихся мальчишек и девчонок. Первым совершает прыжок полковник Андрей Амурский, директор школы, на счёту которого 13 прыжков.

И вот в небе по одному начинают раскрываться белые купола. Другие инструкторы с земли внимательно следят за полётом, за приземлением парашютистов. Первое приземление и первые впечатления! Ребята радостно обнимают друг друга. Все получили море эмоций!

– Сегодня совершили первый прыжок, первые эмоции – очень волнительно, очень страшно, – делится своими впечатлениями Никита Косенко. – Я летел в первой группе, это мне придавало ответственности. Когда уже выпрыгиваешь, волна адреналина просто захлестывает полностью. Когда уже парашютируешь, смотришь по сторонам, где все красиво, тоже переполняют эмоции. Самое важное в парашютном спорте – это приземление, нужно совершить его правильно, чтобы не повредить себе ноги. Для меня самое сложное было собирать парашют. А так я очень рад, что сегодня поехал сюда, полетел, и в дальнейшем думаю совершить прыжок снова.

– Выполнение упражнения по десантированию обязательно для всех выпускников-кадетов в одиннадцатом классе, – комментирует директор школы Андрей Амурский. – Данное упражнение помогает им оперативно реагировать и принимать решения, как будущим командирам, в экстремальной обстановке, и даёт им понять, что страх эта тонкая полоска, перешагнув которую каждый наполняется мужеством и отвагой.

По впечатлениям ребят можно сказать, что сборы напрасно не прошли, все получили позитивные эмоции, и кадеты-юнармейцы с нетерпением будут ждать следующие сборы, которые запланированы на февраль и май 2019 года.

После завершения всех прыжков огласили результаты: все кадеты выполнили свой первый в жизни прыжок с парашютом на «отлично».

«У кадет дисциплина на уровне, замечаний к ребятам нет», – отметил инструктор Сергей Урванцев. Сборы завершились торжественным построением, где кадетам-парашютистам было сказано много тёплых слов, вручены удостоверения парашютистов и знаки отличия. Ребята с гордостью будут носить эти знаки, вспоминать те самые первые, незабываемые на всю жизнь прыжки с парашютом.

Администрация школы и кадеты-юнармейцы благодарят за отличную организацию данных сборов председателя местного отделения ДОСААФ России Антона Сергеевича Чучалина и инструктора парашютно-десантной подготовки Челябинского областного аэроклуба ДОСААФ России Сергея Владимировича Урванцева и надеются на плодотворное сотрудничество в дальнейшем.

https://vk-smi.ru/regions/chelyabinsk/49857?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ключевые теги: кадеты, Озёрск, обучение.

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