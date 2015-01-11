Пять человек разбились в столкновении 2 грузовиков и Mercedes на трассе М-5 на Южном Урале

В Челябинской области устанавливаются обстоятельства жуткой аварии на трассе М-5 «Урал» с участием легкового автомобиля и двух большегрузов – после столкновения Mercedes загорелся.

Крупное ДТП произошло днем в среду, 19 сентября, на 1 613 километре автодороги Москва – Челябинск: произошло столкновение двух грузовых автомобилей IVECO и Hyundai и легкового автомобиля Mercedes.

На месте аварии работали спасатели Усть-Катавского отряда поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской области.

Как сообщили в пресс-центре ПСС, водителям большегрузов помощь спасателей не понадобилась – в аварии пострадали пять человек из Mercedes.

«Три человека – водитель и два пассажира – погибли на месте. Еще двое, 20-летняя девушка и трехлетний малыш, вылетели из машины во время столкновения и получили черепно-мозговые травмы, ссадины и ушибы. Оба были доставлены в лечебное учреждение», – рассказала официальный представитель ведомства Анастасия Каштан.+

Причины и виновники смертельной аварии устанавливаются.

https://dostup1.ru/accident/Pyat-chelovek-razbilis-v-stolknovenii-2-gruzovikov-i-Mercedes-na-trasse-M-5-na-Yuzhnom-Urale_109701.html