Челябинский «Трактор» потерпел второе разгромное поражение подряд, проиграв московскому «Спартаку» на выезде, – встреча в рамках регулярного чемпионата КХЛ 19 сентября завершилась со счетом 6:1.

Гол престижа в составе проигравшей команды записал на свой счет Игорь Полыгалов (53:16).

У хозяев отличились Робин Ганзл (15:59), Александр Хохлачев (36:17, 5х3), Мартиньш Карсумс (39:18, 5х4), Каспарс Даугавиньш (40:08, 5х4) и Анатолий Никонцев, офомивший дубль (00:45 и 30:53).

В этой игре «черно-белые» набрали 37 минут штрафа (включая 20 дисциплинарных минут Никиты Никитина за подножку) против 4 минут у соперника.

Напомним, 17 сентября подопечные Германа Титова проиграли в Хельсинки «Йокериту» 0:8.

По словам наставника челябинцев, команду подвела именно игровая дисциплина: «Первый период играли неплохо, но игровая дисциплина и удаления подвели команду. Видимо, после 0:8 от "Йокерита" было закрепощение, ребята много суетились. После второго периода игра уже была сделана, нахватали удалений, пятиминутка была. Хорошо, в третьем периоде хоть один гол забили, может быть, сейчас все будет хорошо. Надеюсь, у нас все будет хорошо. У нас много работы впереди, когда нападение стопорится, то защита не очень помогает. Здесь все вместе должны работать», – сказал тренер в ходе послематчевой пресс-конференции.

Титов также опроверг предположение журналистов о «пассажирах» в команде, отметив, что равнодушные в его команде не задерживаются, а также сказал, что не планирует менять стиль игры, лишь внесет определенные коррективы.

Добавим, вторая южноуральская команда, «Металлург» из Магнитогорска, 19 сентября уступила «джокерам» в Хельсинки 5:3. У проигравших отличились Ииро Пакаринен (06:43), войтек Вольски (37:01) и Роман Любимов (58:06, 6х5). У победителей шайбы на счету Йона Нормана (07:06), Джеффа Плэтта (23:13 и 29:44), Виктора Лева (31:22) и Мики Ниеми (58:22).

https://dostup1.ru/society/Traktor-poterpel-vtoroe-razgromnoe-porazhenie-podryad_109704.html