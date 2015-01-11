Челябинская область изыщет 250 миллионов рублей для замены окон в школах

В зданиях всех образовательных учреждений Челябинской области в ближайшие годы планируют заменить оконные блоки, что создаст более комфортные условия для обучения детей.

На эти цели требуется порядка 250 миллиона рублей.

Как сообщил председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш, региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с губернатором Борисом Дубровским рассматривает возможность запуска партийного проекта, в рамках которого будут заменены оконные блоки во всех школах региона.

А пока Владимир Мякуш на личном приеме смог положительно решить просьбы родителей школьников по поводу замены окон в школьных спортзалах Копейска и Аши. В школе №7 Аши окна не заменялись с ее открытия - уже 44 года. Из-за их плохого состояния окон в помещениях холодно, и родители опасаются за здоровье детей. Депутаты областного парламента Владимир Евстратов и Александр Решетников помогли заменить 184 рамы, выделив 1 миллион рублей. Необходимо еще 186 рублей, чтобы обновить еще 6 оконных блоков.

В Копейской школе из-за плохого состояния окон спортивного зала в зимнее время температура в помещении не поднимается выше 12 градусов тепла.

Владимир Мякуш отметил, что вопросы по школам Аши и Копейска удалось решить положительно. «По распоряжению губернатора Бориса Дубровского школа города Копейска получит необходимые 350 тысяч рублей на замену 16-ти окон спортивного зала, а Ашинский район – 186 тысяч рублей на замену шести оконных блоков», - уточнил спикер.

«Очень рады, что детям не придется еще одну зиму заниматься в таком холодном спортзале», - отметила обратившаяся к спикеру Алена Скоропупова.

http://uralpress.ru/news/ekonomika/chelyabinskaya-oblast-izyshchet-250-millionov-rubley-dlya-zameny-okon-v-shkolah