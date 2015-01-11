Утвержден перенос выходных дней в 2019 году

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила предложения о переносе выходных дней в 2019 году, сообщается на сайте Минтруда

Проект постановления правительства разработал Минтруд. Целью проекта является рациональное использование работниками выходных и нерабочих праздничных дней. "Сегодня Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила данный проект", — говорится в сообщении.

Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятницу).

Кроме того, выходной день с субботы 23 февраля перенесут на пятницу 10 мая.

Расписание новогодних и майских праздников.

Новогодние выходные в России продлятся десять дней, а майские — пять и четыре дней, следует из проекта постановления правительства "О переносе выходных дней в 2019 году".

В новогодние праздники россияне будут отдыхать с 30 декабря по 8 января.

В документе отмечается, что выходные дни 5 и 6 января будут перенесены на 2 и 3 мая. Минтруд также предложил перенести выходной с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.

Таким образом, россияне в 2019 году будут отдыхать на Новый год с 30 декабря по 8 января, на День защитника Отечества — 23 и 24 февраля, на Международный женский день — 8-10 марта, майские каникулы продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 12 число, 12 июня, а также 2-4 ноября.

"Сократить новогодние каникулы "

В начале года бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, чтобы избежать роста смертности.

По мнению Онищенко, рабочая неделя должна начинаться со 2 января.

"Действительно, январь для нас — это тот месяц, когда идет еще дополнительная, к сожалению, смертность населения, вызванная, по моей оценке, длительными новогодними праздниками. Я всегда был сторонником того, что эти праздники нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда мы с вами 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, первого января отсыпались, а второго шли на работу", — заявил депутат.

Ранее Онищенко неоднократно призывал сократить новогодние праздники до одного дня и называл каникулы "декадой ужасов".

Что советуют ученые после длинных выходных

Соблюдение правильного распорядка дня поможет пережить стресс, вызванный возвращением на работу после длинных выходных, а своевременный прием лекарств позволит избежать неприятных последствий высокого атмосферного давления, рассказал РИА Новости профессор кафедры профилактической и неотложной кардиологии МГМУ имени И. М. Сеченова Филипп Копылов.

"В такой ситуации нужно вести себя вполне стандартным образом, потому что стрессовый фактор выхода на работу после длительных выходных и без всякого давления играет роль, особенно когда люди активно отдыхали в течение девяти дней. <…> Включение в рабочий график, распорядок дня — тоже важный момент. Если ложиться и вставать в нормальное время, то этого будет вполне достаточно для того, чтобы пережить стресс", — сказал Копылов.

https://ria.ru/society/20180920/1528947189.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop