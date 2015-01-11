Чиновник из Озерска попался, раскаялся и отделался штрафом

В Челябинской области заместитель директора управления капитального строительства Озерска признан виновным в уголовном преступлении – присвоении и растрате, совершенных с использование служебного положения (часть третья статьи 160 УК РФ). Провернув маленькую аферу, чиновник в течение года получал две зарплаты.

От наказания по уголовной статье нечистого на руку заместителя директора УКС Озерска спасло признание вины, раскаяние и возмещение ущерба в полном объеме на стадии предварительного расследования. Суд назначил виновному штраф в доход государства в размере ста тысяч рублей, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

В суде было установлено, что в 2016 году обвиняемый, занимая вышеназванную должность, подписал приказ о приеме на вакантную должность ведущего инженера. При этом чиновник прекрасно знал, что в реальности тот человек свои трудовые функции выполнять не будет.

По указанию обвиняемого бухгалтер-расчетчик УКСа перечисляла зарплату ведущего инженера на расчетный банковский супруги своего шефа. С февраля 2016-го по февраль 2017 года вместо фиктивно трудоустроенного работника чиновник получил около 170-ти тысяч рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению.

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