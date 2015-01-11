Тепло-ли тебе, девица? А безопасно-ли?

Постепенно проходит пора лесных пожаров и горения травы, наступают холодные времена. В этот сезон люди стремятся различными способами обогреться, что таит в себе реальную пожарную опасность.

Следите за состоянием обогревательных приборов и электропроводки! Не перегружайте электросеть. Используйте только сертифицированные приборы.

Не оставляйте включенными электрообогреватели, не используйте их для сушки вещей. Не позволяйте детям играть с такими устройствами. Устанавливайте электрообогреватель на безопасном расстоянии от всего, что может гореть.

Владельцам частных и садовых домов следует проявить особую бдительность. Перед началом отопительного сезона прочистите и отремонтируйте печи и дымоходы. Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию. На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист. Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей. Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Не перекаливайте печи. Не следует сушить на печи вещи и дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески и пр. находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.

Берегите себя и своих близких!

Пожарная охрана Озерского городского округа.