Чтобы не оказаться в должниках: в МРСК Урала уточнили, как и когда передавать показания электросчетчиков

Гарантирующий поставщик электроэнергии, ОАО «МРСК Урала» напомнил южноуральцам, как и когда передавать показания электросчетчиков, чтобы не оказаться в должниках и не платить лишнего.

Передавать показания прибора учета можно до 23 числа расчетного месяца любым из удобных способов:

- при оплате электроэнергии: по системе «Город», в отделениях ПАО «Челиндбанк», ПАО «Сбербанк России», ФГУП «Почта России»;

- по телефону-автоответчику 8-800-1000-172 (следуйте указаниям автоинформатора);

- на официальном сайте ОАО «МРСК Урала»: Главная страница/Клиентам/Энергосбытовая деятельность/Челябэнергосбыт/Передача показаний (укажите номер лицевого счета в соответствующем поле, 10 знаков).

«Все данные, полученные до 23 числа, специалисты МРСК Урала заносят в базу данных, эта информация отражается в квитанциях. Данные, полученные энергетиками после 23 числа, не могут быть приняты в расчет за текущий месяц», – предупреждают энергетики.

Причиной отсутствия своевременно переданных показаний в квитанции может стать предоставление неверных данных. К ним относятся:

- ошибка в номере лицевого счета,

- передача показаний не только целой части киловатт-часов, но и доли после запятой,

- передача одного вида показаний при двухтарифном счетчике и наоборот при однотарифном,

- указание даты прошлого или будущего месяца.+

Во всех этих случаях данные не будут приняты в расчет и начисления произведутся по среднему расходу.

Актуализировать информацию можно в следующем месяце, предоставив актуальные данные в контрольные сроки (до 23 числа). Таким образом, в следующем периоде будет выполнен перерасчет, а переданные показания появятся в квитанции.

https://dostup1.ru/society/Chtoby-ne-okazatsya-v-dolzhnikah-v-MRSK-Urala-utochnili-kak-i-kogda-peredavat-pokazaniya-elektroschetchikov_109716.html