С 2019 года впервые за 10 лет увеличат пособие по безработице

С 1 января 2019 года впервые за последние 10 лет будет увеличен размер пособия по безработице.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, минимальный размер пособия по безработице увеличится с нынешних 850 рублей до 1 тысячи 900 рублей. Максимальный размер пособия повысится с 4,9 тысячи до 8 тысяч рублей.

В Челябинской области в настоящий момент безработный (с учетом районного коэффициента) получает минимум 977,5 рубля, максимум – 5 тысяч 635 рублей.

Кроме того, с 1 января размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста составит 11 тысяч 280 рублей (на уровне МРОТ). Под предпенсионным возрастом понимается период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению гражданину страховой пенсии по старости.

Пособие по безработице выплачивается гражданам, уволенным по любым основаниям, а также ранее не работавшим. Его размер зависит от причины увольнения, от среднего заработка, получаемого по последнему месту работы, и от продолжительности безработицы.

Как уже сообщало агентство, правительство РФ устанавливает минимальный и максимальный размеры пособия по безработице с 2005 года. Последний раз размер пособия индексировали в 2009 году и 10 лет он оставался на одном уровне.

Напомним, 29 августа президент Владимир Путин озвучил свои предложения по смягчению пенсионной реформы. Глава государства внёс в Госдуму проекты федеральных законов, призванных обеспечить надлежащее предоставление дополнительных льгот для граждан предпенсионного возраста.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/s-2019-goda-vpervye-za-10-let-uvelichat-posobie-po-bezrabotice