Посреди Уральских гор может появиться курорт с шедевральной гостиницей

Златоуст хотят превратить в мощный туристический центр. На территории городского округа, на склонах Первой сопки, планируют построить горнолыжный комплекс, центр олимпийской подготовки, гостиницы и кафе.

Все эти объекты разместятся на участке площадью в 300 гектаров, сообщил на своей странице в Facebook член Общественной палаты Челябинской области Андрей Минченко. Администрация округа уже оформила право пользования на землю. Сейчас ведутся предпроектные работы, геологические и геодезические изыскания. Получены условия на техприсоединение к электро- и газоснабжению. Кроме того, мэрия Златоуста недавно выкупила целую площадку на перевале между Второй сопкой и вершиной «Два брата». Комплекс включает в себя земельный участок 1,1 гектара, на котором разрешено капитальное строительство, дорогу из скального грунта, две независимых линии электропередачи. Кроме того, рядом есть родник, поэтому можно будет организовать водоснабжение.

«Объект уникальный — готовая площадка под строительство, с минимально необходимой частью инженерии, расположенная посреди дикого леса на горном перевале, откуда открывается великолепный вид. И в отличие от планов по горнолыжному комплексу, строительство здесь можно начать уже в следующем году», — написал Андрей Минченко.

Вариантов использования этой территории сегодня несколько. Первый — по мнению специалистов, типовой для муниципалитетов и нежелательный для Златоуста — обустройство «карманного» VIP-сервиса: охотничьи домики, баня, прокат квадроциклов и тому подобное.

Второй вариант — сделать объект центром масштабного развития территории и основой для брендинга всероссийского уровня. Возможно ли это? От ретранслятора расстояние до вершин “Два брата” и Второй сопки порядка 3 км. Тропы уже натоптаны туристами, больших перепадов по высоте нет, маршруты потенциально доступны для прогулок людей с минимальной физической подготовкой, пейзажи великолепны», — подчеркнул общественник.

Эксперт посоветовал добиться статуса регионального природного парка для всей окрестной территории. Он отметил, что это станет прекрасной основой для брендинга и позволит существенно сэкономить бюджетные средства при обустройстве троп, установке туалетов, уборке мусора, охране территории и так далее. Кроме того, можно будет взимать с посетителей плату за вход. Наконец, третий вариант использования территории — строительство современного отеля со всеми удобствами — «шедевра архитектуры, гармонично вписанного в пейзаж». Это обойдется гораздо дороже, но администрации Златоуста все же рекомендуют проработать такой сценарий. Для начала — провести архитектурный конкурс.

По мнению экспертов, с визуализацией решения найти инвестора будет гораздо проще. Комментаторы усомнились, что Златоуст может стать привлекательной для туристов территорией. Так, Дмитрий Овсяницкий заявил: «Лично я на Уреньгу не поеду, потому что нет там ничего особенного. Максимум глянул пару часов и все. Хоть из золота пусть будет отель. А вот в другие места хочется ездить еще и еще. Вот этот психологический момент нужно найти. А домиков понастроить это не самое сложное. Якорь (крючок, триггер) нужен».

Другие поддержали его, отметив, что красивых мест не достаточно. Нужны люди, которые будут развивать территории — в этом и заключается главное условие успеха. В пример комментаторы привели «Солнечную долину» — не лучшую, по их мнению, территорию для горнолыжного курорта, которая сегодня вышла на мировой уровень. К слову, «Солнечная долина» располагается приблизительно в 30 километрах от Златоуста. В связи с этим ряд экспертов задается вопросом, насколько разумным будет строить новый ГЛК неподалеку от действующего гиганта. Комплекс на Первой сопке якобы просто не сможет конкурировать с влиятельным соседом. «Здесь не возникает конкуренции, здесь возникает вопрос синергии, — прокомментировал Андрей Минченко. — Туристам не интересно оставаться на одном месте. Они хотят сегодня покататься на одной горнолыжке, завтра — на другой. Посмотреть новые пейзажи и попробовать новые трассы. Поэтому такое разнообразие здесь только кстати. На “Солнечной долине” катастрофически не хватает отельного фонда, в пик сезона заполнены все подъемники — просто не протолкнуться. Поэтому, если конкурентная среда будет разбавлена новым курортом, это пойдет только на пользу региону».

http://fedpress.ru/news/74/economy/2132599