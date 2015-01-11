Ученики южноуральской школы могут остаться без аттестатов

На Южном Урале в средней школе № 35 поселка Маук приостановлено действие аккредитации из-за отсутствия образовательных программ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, если программы не будут разработаны и приняты в ближайшее время, то ученики выпускных классов могут остаться без аттестатов.

Действие аккредитации до декабря 2018 года приостановило региональное министерство образования. Причина в том, что в школе отсутствует основная образовательная программа начального общего образования на начавшийся учебный год.

Выявлены и другие нарушения. Так, в школе отсутствуют рабочие программы учебных предметов, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, отсутствует раздел «Оценочные и методические материалы».

Такие нарушения появились из-за того, что должностные лица учреждения ненадлежащим образом исполняют свои обязанности и своевременно не разработали необходимые программы на новый учебный год.

Отмечается, что в настоящее время школа работает в штатном режиме, но если нарушения не устранят, то ученики 9-ых и 11-ых классов не смогут получить аттестаты.

По итогам проверки, с заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе прекращены трудовые отношения. Сложившаяся ситуация находится на контроле прокуратуры.

http://fedpress.ru/news/74/society/2132713